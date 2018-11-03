Schalke 3 - 1 Hannover

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Schalke 04'ün golleri, 57. dakikada penaltıdan Nabil Bentaleb, 71. dakikada Breel Embolo ve 85. dakikada Mark Uth'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 70. dakikada Hendrick Weydandt kaydetti.
Mavi-beyazlı ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Suat Serdar 60. dakikada yerini Guido Burgstaller'a bıraktı.
Bundesliga'da bu sezon üçüncü galibiyeti alan Schalke, puanı 10’a çıkartarak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Hannover ise 6 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Augsburg 2 - 2 Nürnberg
Bayern Münih 1 - 1 Freiburg
Bayer Leverkusen 1 - 4 Hoffenheim
Wolfsburg 0 - 1 Borussia Dortmund
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