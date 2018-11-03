SPOR

Schalke 3 - 1 Hannover

ALMANYA HABERLERİ  | 03.11.2018 20:15 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Salı günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Bundesliga'nın 10. haftasında evinde Hannover'i 3-1 yendi.

Schalke 3 - 1 Hannover

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Schalke 04'ün golleri, 57. dakikada penaltıdan Nabil Bentaleb, 71. dakikada Breel Embolo ve 85. dakikada Mark Uth'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 70. dakikada Hendrick Weydandt kaydetti.

Mavi-beyazlı ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Suat Serdar 60. dakikada yerini Guido Burgstaller'a bıraktı.

Bundesliga'da bu sezon üçüncü galibiyeti alan Schalke, puanı 10’a çıkartarak maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Hannover ise 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 2 - 2 Nürnberg
Bayern Münih 1 - 1 Freiburg
Bayer Leverkusen 1 - 4 Hoffenheim
Wolfsburg 0 - 1 Borussia Dortmund

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Leipzig 0 - 0 Schalke 04 (Bundesliga)Leipzig 0 - 0 Schalke 04 (Bundesliga)
Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha BerlinBorussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schalke 04 - Hannover 96 Galatasaray Şampiyonlar Ligi Bundesliga

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Schalke 3 - 1 Hannover

Schalke 3 - 1 Hannover

Leipzig 0 - 0 Schalke 04 (Bundesliga)

Leipzig 0 - 0 Schalke 04 (Bundesliga)

Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

Borussia Dortmund 2 - 2 Hertha Berlin

Nuri Şahin: Milli maç için okuldan kaçtım

Nuri Şahin: Milli maç için okuldan kaçtım

Wolfsburg 1 - 3 Bayern Münih

Wolfsburg 1 - 3 Bayern Münih

Avrupa Ligleri organizasyonundan UEFA'ya tavsiye

Avrupa Ligleri organizasyonundan UEFA'ya tavsiye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.