Schalke açıkladı! Milan Ozan Kabak için teklif yaptı

Schalke 04, Serie A devi Milan'ın Ozan Kabak ile ilgilendiğini resmen doğruladı.
Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, WAZ gazetesine verdiği demeçte, "Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek bizim için söz konusu bile olamazdı" ifadelerini kullandı.
Milan, Liverpool'un da transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde Schalke 04'ün kapısını yeniden çalacak. (beIN Sports)
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