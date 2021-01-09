Schalke rekorun ucundan döndü, rahatladı!

Almanya Ligi Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Schalke, 30 hafta sonra kazandı ve Bundesliga rekorunu kırmaktan kurtuldu.
Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 42, 57 ve 63'te Hoppe ile 80. dakikada Harit'ten geldi. Faslı oyuncu Harit, ilk 3 golün asistini de yaparak yıldızlaştı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Schalke 04 4 beraberliğinin yanına 1 galibiyeti ekledi ve puanını 7 yaptı. Hoffenheim ise son 5 maçta 4. kez yenilgi alarak 15 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 16. haftasında Hoffenheim evinde Bielefeld ile karşılaşacak, Schalke ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.
Son galibiyetini 17 Ocak 2020 tarihinde 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı alan Schalke, böylece 30 maçlık hasretini sonlandırdı. Bundesliga tarihinin "en çok maç kazananamama" rekoru, 1966'da 31 maç kazanamayan Tasmania Berlin'e ait.
Okuyucu Yorumları 0 yorum