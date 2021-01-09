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Schalke rekorun ucundan döndü, rahatladı!

ALMANYA HABERLERİ  | 09.01.2021 19:39 | Son Güncelleme

Almanya Ligi Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke, Hoffenheim'ı 4-0 mağlup etti ve 30 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Schalke rekorun ucundan döndü, rahatladı!

Almanya Ligi Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Schalke, 30 hafta sonra kazandı ve Bundesliga rekorunu kırmaktan kurtuldu.

Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 42, 57 ve 63'te Hoppe ile 80. dakikada Harit'ten geldi. Faslı oyuncu Harit, ilk 3 golün asistini de yaparak yıldızlaştı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Schalke 04 4 beraberliğinin yanına 1 galibiyeti ekledi ve puanını 7 yaptı. Hoffenheim ise son 5 maçta 4. kez yenilgi alarak 15 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 16. haftasında Hoffenheim evinde Bielefeld ile karşılaşacak, Schalke ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.

REKOR TASMANIA BERLIN'DE KALDI

Son galibiyetini 17 Ocak 2020 tarihinde 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı alan Schalke, böylece 30 maçlık hasretini sonlandırdı. Bundesliga tarihinin "en çok maç kazananamama" rekoru, 1966'da 31 maç kazanamayan Tasmania Berlin'e ait.

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