SEAT’tan elektrikli ve hibrit model atağı

SEAT’ın 2018 yılı genel değerlendirme toplantısında konuşan SEAT Başkanı Luca de Meo, yıl değerlendirmesini yaparken, markanın gelecek planlarıyla ilgili bilgiler de verdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN YENİ PLATFORM

SEAT’ın Martorell’deki şirket merkezinde yıllık sonuçları değerlendiren, şirket CEO’su Luca de Meo, “SEAT, Volkswagen Group bünyesinde artık daha net bir role sahip ve elde edilen sonuçlar sayesinde yeni elektrikli araç platformunu hak ettik” dedi. Luca de Meo, “İlk kez, SEAT Teknik Merkezi dünya çapında daha fazla marka tarafından kullanılabilecek bir platform geliştirecek” diye konuştu.

Şirket tarihinde ilk kez, Volkswagen markası ile ortak bir çalışmayla yeni bir araç platformu geliştirmeye hazırlanan SEAT, farklı markalara ait birden fazla araç üretebilecek. MEB platformunun daha küçük bir versiyonu olacak bu platform, giriş seviyesi uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirmeyi amaçlıyor.

DIESS: "SEAT ŞEHİR İÇİ KULLANIMA UYGUN İLK ELEKTRİKLİ ARACI HAYATIMIZA KATACAK"

Sunuma katılan Volkswagen AG CEO’su Dr. Herbert Diess, SEAT’ın Volkswagen Group bünyesindeki rolünü şu sözlerle anlattı: “SEAT, Volkswagen Group bünyesinde daha da fazla sorumluluk almak için yeni bir role soyundu. Bu yıl elde edilen başarılar, SEAT’ın büyüme fırsatlarından yararlanma ve yeni pazarlar açma potansiyelini vurgular nitelikte. Küçük elektrikli platform projesi, daha da uygun maliyetli bir elektrikli mobilite elde etmeye doğru atılmış büyük bir adım. SEAT, özellikle şehir içi kullanımı için tasarlanan ilk elektrikli aracı hayata geçirecek.”