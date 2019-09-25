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Sebastian Coates, 3 maçta kendi kalesine 2 gol atıp, 3 penaltı yaptırdı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Avrupa futbolu, Sebastian Coates'in istatistiğini konuşuyor. Sporting Lizbon forması giyen Sebastian Coates, takımıyla çıktığı son 3 maçta, görülmemiş bir istatistik yakaladı. Bu sürede kendi kalesine 2 gol atan Coates, 3 penaltı yaptırarak taraftarın tepkisini çekti.

Sebastian Coates, 3 maçta kendi kalesine 2 gol atıp, 3 penaltı yaptırdı!

Portekiz Liga Nos'un köklü ekiplerinden Sporting Lizbon'un forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Sebastian Coates, ilginç bir istatistiği imza atmayı başardı.

COATES'İN RÜYA TAKIMLARI

Takımıyla çıktığı son 3 maçta, kendi kalesine 2 gol atan Coates, aynı dönemde rakip takım aleyhine de 3 penaltı yaptı. Uruguaylı futbolcu, bu istatistiklerin yanına bir de kırmızı kart ekledi.

Tüm bu istatistiklere rağmen Sporting Lizbon son 3 maçından 2 galibiyet çıkarmayı başardı.

Sporting Lizbon forması altında 166 maça çıkan savunma oyuncusu, 11 gol atarken 11 de asist yapmayı başarmıştı..

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sebastian coates sporting lizbon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
seneye fenerbahçe de
İşte böyle oyuncu ezeli rakip başına :D
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