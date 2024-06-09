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Şebnem Ferah'a Özlem Tekin soruldu! "Kardeşim gibidir" dedi ama 'haberi yok'

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 12:01
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Önce İstanbul'u ardından Bodrum'u terk ederek dikkat çeken Özlem Tekin'in nerede olduğu büyük merak konusu. Gözlerden bir süredir uzak olan Şebnem Ferah'a da Özlem Tekin soruldu.

Şebnem Ferah'a Özlem Tekin soruldu! "Kardeşim gibidir" dedi ama 'haberi yok'

2016 yılında müziğe ara veren Özlem Tekin, Bodrum'da bir köye yerleşti. Ancak Tekin bir süre sonra Bodrum'u da terk etti.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, her yıl röportaj yaptığı Tekin'in çiftliğine gidince her şeyi kapalı olduğunu ve terk edildiğini gören muhabir, köy halkıyla sohbet etti. Tekin'den iki yıldır haber alamayan komşuları "Evi bırakıp gitti, biz de meraktayız" dedi.

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Sahnelere dönmeye hazırlanan Şebnem Ferah da uzun süre sonra kameralara yakalandı. Uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Şebnem Ferah’a “Uzun süredir ulaşılamayan Özlem Tekin’den haberiniz var mı? Birbirinize küs olduğunuz konuşuluyor” sorusu soruldu.

Ferah ise bu soruya “Haberim yok ama kendisi kardeşim sayılır” dedi.

Vitrin


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Özlem Tekin
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