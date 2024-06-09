MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin finaline damga vurdu! Barış Kılıç mesaj yağınca paylaşım yaptı

Kızılcık Şerbeti'nin finaline damga vurdu! Barış Kılıç mesaj yağınca paylaşım yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kızılcık Şerbeti’ sezon finali sosyal medyaya damga vurdu. Dizide Barış Kılıç'ın başarılı performansı öne çıktı, oyuncuya mesaj yağdı. Kılıç mesajlardan sonra bakın ne dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin finaline damga vurdu! Barış Kılıç mesaj yağınca paylaşım yaptı

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı 'Kızılcık Şerbeti’, sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ekibe veda etti.

Dizinin sezon finali Türkiye’de 11 saat, dünya gündeminde yaklaşık 5 saat kalarak TT listesine girdi.

Kızılcık Şerbeti Ömer'e hayat vere Barış Kılıç'ın performansı da çok konuşuldu. Başarılı oyuncuya mesaj yağdı.

yuıy

Kılıç bir video çekerek "Çok sayıda tebrik mesajları alıyorum herkese dönemediğim için topluca herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Yeni sezon eylülde ve bizler de sabırsızlanıyoruz" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNALDE NE OLDU?

Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.

Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlar’a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü rapçinin asistanından olay iddialar! "Karısıyla cinsel içerikli..."Ünlü rapçinin asistanından olay iddialar! "Karısıyla cinsel içerikli..."
Güzel oyuncu dalgalarla boğuştu! O anları paylaştıGüzel oyuncu dalgalarla boğuştu! O anları paylaştı
Doctor Who'da bir ilk! Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladıDoctor Who'da bir ilk! Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor!

ATM'lerde yeni dönem! 81 il için karar, değişiyor!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Erdoğan'ın yanıtı Bahar-Nihal Candan'ın kardeşini sevindirmiş!

Erdoğan'ın yanıtı Bahar-Nihal Candan'ın kardeşini sevindirmiş!

Bayram ikramiyesinde 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Bayram ikramiyesinde 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Son yaptığı hareket sonrası Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! "Ondan nefret ediyorum, sefil adam"

Son yaptığı hareket sonrası Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! "Ondan nefret ediyorum, sefil adam"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.