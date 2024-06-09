Kızılcık Şerbeti'nin finaline damga vurdu! Barış Kılıç mesaj yağınca paylaşım yaptı

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı 'Kızılcık Şerbeti’, sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ekibe veda etti.

Dizinin sezon finali Türkiye’de 11 saat, dünya gündeminde yaklaşık 5 saat kalarak TT listesine girdi.

Kızılcık Şerbeti Ömer'e hayat vere Barış Kılıç'ın performansı da çok konuşuldu. Başarılı oyuncuya mesaj yağdı.

Kılıç bir video çekerek "Çok sayıda tebrik mesajları alıyorum herkese dönemediğim için topluca herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Yeni sezon eylülde ve bizler de sabırsızlanıyoruz" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNALDE NE OLDU?

Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.

Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlar’a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.





