Philips'in en çok satan tıraş makineleri indirimde! Babalar Günü öncesi bu fırsat kaçmaz

"Boyutu beklediğimden küçük bu iyi. Kullanımı kolay. Tasarımıda gayet güzel fiyatına göre muadilleri markasız ve güvenilmez olunca bu iyi duruyor. Saç kesme makinaları gibi değil baya kibar bir ucu var hassas bir şekilde tıraş olabilirsiniz. Ancak su geçirmez değil o yüzden nereye koyduğunuza dikkat etmek lazım, bir diğer eksisi ise biraz sesli çalışıyor ama çok da değil. Fiyatına göre tavsiye ederim."