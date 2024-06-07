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Philips'in en çok satan tıraş makineleri indirimde! Babalar Günü öncesi bu fırsat kaçmaz

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
07.06.2024 17:47
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Babalar Günü yaklaşıyor ve Philips'in en çok satan tıraş makineleri indirime girdi! Babanıza almak için özel bir hediye arıyorsanız, kaliteli bir tıraş makinesiyle onun kişisel bakım rutinini eşsizleştirebilir, ona harika bir hediye verebilirsiniz. Sizin için Philips'in yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip indirimdeki tıraş makineleri seçtik. Hepsi içeriğimizde, işte detaylar!

Philips'in en çok satan tıraş makineleri indirimde! Babalar Günü öncesi bu fırsat kaçmaz

Saç, sakal ve vücut tıraşı erkeklerin kişisel bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası. Bu önemli kişisel bakım rutinini evde hijyenik ve rahat bir ortamda sürdürmek isteyen erkekler, tercihlerini kaliteli tıraş makinelerinden yana kullanarak hem güvenli hem de uzun vadede bütçe dostu bir seçim yapmış oluyor. Siz de evde tıraşın keyfini çıkaracak kaliteli bir tıraş makinesi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hazır Babalar Günü de yaklaşırken ister babanıza ister kendinize alabileceğiniz Philips'in övgüler toplayan, yüksek teknoloji ürünü tıraş makinelerine bir göz atabilirsiniz. Güzel haber, Philips tıraş makineleri indirimli fiyatlarla satışta! İşte detaylar...

1. Yüksek kullanıcı memnuniyeti: Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Adsız tasarım - 2024-06-07T172916.442

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sakal şekillendirmek için bir sürü ürün kullandım. Hiçbirinden bu üründen aldığım rahatlığı alamadım. Bazısı uzun sakalda yetersiz bazısı kısayı alamıyor. Bu her ikisini de istediğim şekilde yapabiliyor. Bir erkek için bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu erkekler iyi bilir. Tam özgürlük gibi bir şey bu cihazın istediğimizi yapabilmesi."

  • "Kullanışlı. Sakal ve vücut kılları için süper bir cihaz."
Ürünü İncele

2. Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7920/15

Adsız tasarım - 2024-06-07T173101.284

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı, güzel bir paket yapılmış, teşekkür ederim."

  • "Tıraş makinelerini baya bir araştırdım fiyat performans olarak en iyisini bu gördüm. İçinden bir sürü başlık çıkıyor. Sakal kadar vücudu da güzel tıraş ettiğini düşünüyorum herhangi bir tahriş olayı falan olmadı, saç sakal vücut hepsinde çok iyi, hiç düşünmeden alınır."
Ürünü İncele

3. Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi

Adsız tasarım - 2024-06-07T173320.418

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek bıçak teknolojisi, Philips kalitesi."

  • "Sinek kaydı yapmıyor resmi bir iş için yine jilet kullanımı gerekiyor. Gündelik hayatta sakal sevmiyorsanız ve jilet kullanmak hoşunuza gitmiyorsa gayet kullanışlı."
Ürünü İncele

4. Philips BG1024/15 Vücut Bakım Seti, Islak/Kuru

Adsız tasarım - 2024-06-07T173435.487

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu fiyata daha iyisi bulunamaz bence. Bence alınabilecek en iyi ürün. Temiz ve net alıyor."

  • "Ürünü uzun süredir kullanıyorum, bence fiyatına göre başarılı, tıraşa başladığınızda uzun süre kullanıyorsunuz hemen içi doluyor ve tıraşı engelliyor, sürekli tıraş ucunu temizleyip kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu da zaman kaybına ve büyük bir çabaya neden oluyor, koltuk altı boyun gibi kısa yerleri gayet başarılı alıyor . Ama performans gayet güzel."
Ürünü İncele

5. Philips Vücut Bakım 5000 Serisi Duşa Uygun, Hassas Bölge ve Vücut Tıraş Makinesi - BG5021/16

Adsız tasarım - 2024-06-07T173624.477

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bayağı iyi. Aşırı kolay ve kullanışlı, çok da iyi sonuç veriyor."

  • "Üretici firma ile satıcı firma kaliteli olunca ortaya AAA sınıfı kalite çıkıyor."
Ürünü İncele

6. Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG5940/15

Adsız tasarım - 2024-06-07T173734.562

Kullanıcılar ne diyor?

  • "On numara. Gayet iyi bir ürün, tavsiye ederim."

  • "Ürünü çok araştırdım. Söylenildiği gibi 13 başlık var ve genel anlamıyla çok kaliteli. Sinek kaydı tıraş yapılmıyor sadece, belirtmek lazım. Her zamanki Amazon kalitesi ile birleşince tam puan."
Ürünü İncele

7. Philips BT3206/14 Sakal Düzeltme ve Şekillendirme Makinesi, Siyah/Gümüş

Adsız tasarım - 2024-06-07T173902.297

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyutu beklediğimden küçük bu iyi. Kullanımı kolay. Tasarımıda gayet güzel fiyatına göre muadilleri markasız ve güvenilmez olunca bu iyi duruyor. Saç kesme makinaları gibi değil baya kibar bir ucu var hassas bir şekilde tıraş olabilirsiniz. Ancak su geçirmez değil o yüzden nereye koyduğunuza dikkat etmek lazım, bir diğer eksisi ise biraz sesli çalışıyor ama çok da değil. Fiyatına göre tavsiye ederim."

  • "Mükemmel. Ev tipi bir tıraş aletinden beklediğim her şeyi karşılıyor. Bıçakları iyi kesiyor ve kademe ayarı sadece iki parçadan oluşması çok pratik. ihtiyacım oldugunda sakallarımı kısaltmak birkaç dakika sürüyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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