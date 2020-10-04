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Şebnem Ferah’ın makyajsız haline beğeni yağdı

04.10.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Şebnem Ferah’ın makyajsız haline beğeni yağdı

Rock müziğin sevilen sanatçısı Şebnem Ferah makyajsız paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. 48 yaşındaki güzel sanatçının doğal hali sevenlerinden övgü topladı.

Koronavirüs pandemisine yönelik alınan önlemler kapsamında sahne çalışmalarına ara veren Şebnem Ferah hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyor. Sevenlerinin konserlerinde ağır makyajla görmeye alışkın olduğu ünlü isim doğal halini ilk kez paylaştı. Ferah’ın makyajsız hali ise takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti. Rock müziğin asi halinden uzak bir poz yayınlayan 48 yaşındaki Ferah, hayranları tarafından sempatik bulundu.

KÖTÜ YORUM DA ALDI

şebnem ferah

Makyajsız halini hiçbir filtreye ihtiyaç duymadan yayınlayan ünlü şarkıcının fotoğrafını takipçileri iltifat yağmuruna tuttu. Saçlarını iki yandan toplayan şarkıcının sevimli görüntüsü binlerce beğeni ve yorum aldı. Şebnem Ferah’ın hayranları yorumlarında sık sık yeni şarkı için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Sanatçı dostlarının da beğenisini ilettiği ünlü ismin fotoğrafına çok az sayıda kötü yorum gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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