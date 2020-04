Seçer: "Belediye olarak, ihtiyaç sahibi her vatandaşa gıda kolileri bırakacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bütün güç ve dikkatlerini korana virüsün (Covid-19) getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harcadıklarını belirterek, "Biz insanlara ‘sokağa çıkmayın’ diyorsak, doğal olarak onların yaşadığı olumsuzluklara da katkı sunmamız gerekiyor. Biz belediye olarak, ihtiyaç sahibi her vatandaşa gıda kolileri bırakacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel bir televizyon kanalında korana virüs sürecinde aldıkları önlemleri ve hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı. 50 personel ile 24 saat boyunca çalışan Büyükşehir Kriz Merkezi’ne bugüne kadar 56 bin 800 talep geldiğini, bunların çoğunun gıda talebi olduğunu belirten Seçer, “Biz her eve, ihtiyaç sahibi her yurttaşa gıda kolilerini belediye olarak bırakacağız. Biz bu talepleri karşılarken, herhangi bir teste tabi tutmuyoruz. Burada vatandaşın da hassasiyetine güveniyoruz. İhtiyaç sahiplerinin öncelenmesi lazım. Bize yurttaşlarımızın bu konuda yardımcı olması lazım. Bu konuda doğru davranması lazım. Hatta varsıl olanın yoksul olana yardımcı olması lazım. Dolayısıyla biz herhangi bir ayrım yapmadan bu yardımları bizden talep edenlere ulaştıracağız” dedi.

Kovid-19 süresince küçük esnaftan gelen talepleri de dile getiren Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak ürettikleri çareleri anlattı. Seçer, “Esnaf iş yapamıyor. Birçoğu da genelge gereği kapalı. Toplum yaşam alanlarına hizmet eden hizmet sektörü başta olmak üzere berberler, kuaförler, birçok meslek grupları zaten alınan karar gereği faaliyetlerini sürdüremiyor. Faaliyetlerini sürdürenler de iş yapamıyor. Çünkü sokakta insanlar yok. Bizim bin 186 kiracımız var. Belediyenin işyerlerini kiralamış. Onların belli talepleri var. Bugün de parlamentodan bir yasa çıktı. Bizim kiracılarla ilgili alacağımız bedelleri, kira bedellerini, öteleme, erteleme, belli bir ödeme planına yayma yetkisini meclise verdi. Biz de Büyükşehir Meclisi’ni toplayarak, uygun olan neyse bunları yapacağız. Biz esnafa su faturası düzenlemiyoruz. 0-75 metreküp su kullanan esnafa, ki bizim zaten abonelerimizin yüzde 97’sini içeriyor. Yüzde 3’ü de çok büyük su tüketen, genelde fabrikalar, büyük işletmeler. Onlara faturaları düzenleniyor. Çünkü onlar faal, çalışıyor, üretiyor, alıyor, veriyor" şeklinde konuştu.