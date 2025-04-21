Seçil Erzan davasında SON DAKİKA! Terim’in avukatlarından Hakan Ateş’e: “Seçil Erzan’ın yerine savunma yapıyor”

Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim’in avukatları bugünkü duruşmada Hakan Ateş ile Seçil Erzan arasındaki durumu aktardı. Fatih Terim’in avukatları Hakan Ateş’in emriyle Seçil Erzan hakkında önce suç duyurusunda bulunulduğunu daha sonra Seçil Erzan’ın bankada adeta kafese alındığını iddia etti.

İŞTE FATİH TERİM’İN AVUKATLARININ BEYANATLARI

Fatih Terim'in avukatlarının beyanatları şu şekilde:

“Görüyoruz ki Hakan Ateş, Seçil Erzan’ın yerine dahi geçip savunma yapıyor. Bu işin başından beri, ilginin kendisinden uzak durmasını amaçlıyor. Kamuoyu duyuruları da hep böyle. Banka, önce Seçil Erzan hakkında suç duyurusu yapmış, sonra ise hemen genel müdürlükte resmen kafeslemiş kendi tutmuş. Hakan Ateş’e sorduk bunları ama kaçamak sorular verdi."

Hakan Ateşin savunma dilekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Buse Terim'in Secil Erzan tarafindan dolandirildigini söylemek hukuki olmayacaktır" ifadesi var. Bu çok dikkatimizi çekiyor. Hakan Ates Secil Erzani mi koruyor?”

"GİŞE DIŞI İŞLEM OLMAZ DİYORLARDI..."

Dolandırılan Bülent Çeviker'in avukatının ise şu ifadelerde bulunduğu öğrenildi:

"Sanık Seçil Erzan vekili midir? Sanık Hakan Ateş vekili midir? Biz de ayırt edemez haldeyiz. Bugüne kadar diğer Denizbank çalışanları gişe dışı işlem olmaz diyorlardı. Hakan Ateş açık açık gişe dışı işlem olur dedi."