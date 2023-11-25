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Seçil Erzan vurgununda yeni perde! Rezan Epözdemir canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

25.11.2023 00:51 | Son Güncelleme:
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Avukat Rezan Epözdemir CNN Türk'te son günlerde gündemden düşmeyen vurgun operasyonu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Müştekiler arasında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Emre Çolak da var.

Denizbank'ın Florya'daki şubesinde çalışan Seçil Erzan, futbol dünyasını yüklü miktarda dolandırdı. Müştekiler arasında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Emre Çolak da var. İlk duruşma dün görüldü. 14 saat süren duruşmada gergin anlar yaşandı.

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Kamuoyunda Denizbank fon dolandırıcılığı olarak bilinen davanın ilk duruşması saat 10.30'da başladı ve 00.30'da bitti. Yaklaşık olarak 14 saat süren duruşmadan sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Elibol ve müştekiler Emre Çolak, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin Volkan Bahçekapılı, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel, Ömer Kahraman, Terim Arıcan, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan dinlendi.

43 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Rezan Epözdemir'in açıklamalarından satır başları;

"Seçil Erzan 2013'ten sonra sistemi kuruyor 2020'den sonra ise para alışlar başlıyor. Seçil Erzan'ın topladığı miktar 43 milyon dolar BDDK raporunda görülen.

Arda Turan'ın yaptığı şey, hukuka aykırı normalde. Bu kaydı alamazsınız normal şartlarda. Delil olarak sayılamaz. Hukuka aykırı yollardan elde edilen bulgular delil olamaz. Bizde hukuka aykırı bir delil ne zaman delil olur? Yargıtay'a göre; ani gelişecek veya başka türlü bir delil elde etme şansınız olmayacak.

Seçil Erzan ifadesinde kimseyi ikna etmek için gayret göstermedim diyor. Nasıl gayret göstermemiş? Kendisi ikna etmiş 5-6 defa aramış, kurumsal fonumuz özel fonumuz demiş. Kurumsal güven esasıyla gitmiş ve referansla yapılmış bu iş. Bu paralar normal koşullarda hesaptan hesaba geçmeliydi. Islak imzalı kaşeli belge verilmiş. Güven ilişkisine bağlı ilerlenmiş. Bir akıl tutulması bu. Emre Çolak, Selçuk İnan şubede vermişler paraları. Ortada bir dolandırıcılık hadisesi var. Yürüyen bir yargılama sistemi var. Dolandırıcının hiç mi suçu yok? Burada sizin bir kimiliğiniz var dolandırılanlar da Seçil Erzan'ın kurumsal kimliğine güvenip yapılıyor. Ticari teamüllere uygun olsa hesaptan hesaba gider. Bu iş bu yüzden bir dolandırıclık zaten. Elden verilmesi şüpheli bir durum. Bu bir fon, kurumsal fonumuz. Banka yöneticilerimiz var. Ve bu fonda önemli bir kar getirisi var fakat dışarıdan bir kimseye verilmiyor bu fon.

PARALAR NEREDE?

Erzan diyor ki ben yatırım yaptım kaybettim. Tefecilerin eline düştüm, bu oyunculardan gelen parayı da tefecilere düştüm diyor. Tefecilere verdiği miktar 7-8 milyon dolara tekabül ediyor. Geri kalanına dair bir bilgi yok. Seçil Erzan ifadesinde borsada kaybettikten sonra 'bana para bul' dedim diyor. Bulduktan sonra da tefecilere verilmiş."

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