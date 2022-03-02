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Seçil Gür leopar desenli sütyeniyle peş peşe paylaştı! Gömleğinin tüm düğmelerini açıp...

02.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Seçil gür, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gür, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Gömleğinin tüm düğmelerini açan Gür'ün ayna pozları çok konuşulurken bir takipçisi 'Ses var açılmana gerek yok' yorumunda bulundu.

Seçil Gür leopar desenli sütyeniyle peş peşe paylaştı! Gömleğinin tüm düğmelerini açıp...

Ünlü müzisyen Seçil Gür, bir dönem Serdar Ortaç ile aşk yaşamış ve sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Seçil Gür bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, gömleğinin içine giydiği yeşil iç çamaşırı ve leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

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Gömleğinin tüm düğmelerini açan Gür'ün ayna pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.
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Gür'ün iddialı ayna pozları sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım paylaşımı beğenirken bir kısmı Gür'ü eleştirdi. Gür'ün ayna pozları çok konuşulurken bir takipçisi 'Ses var açılmana gerek yok' yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Seçil Gür Serdar Ortaç
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