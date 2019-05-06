Seçim değil katliam! Ölen sandık görevlisi sayısı 500'e yükseldi!

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) tazminat ödendiği öğrenildi

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi ve sonrasında uzun süren çalışma saatleri nedeniyle yorgunluğa bağlı rahatsızlıklardan ölenlerin sayısı 500'ü geçti.

ÖLÜM NEDENİ YORGUNLUK

AA'da yer alan habere göre yerel basında çıkan haberlere göre, seçim günü ve sonrasında, şu ana kadar Endonezya Seçim Komisyonuna bağlı 412 sandık görevlisi, Seçim Denetleme Kurumundan 92 görevli ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplamda 500'den fazla kişi aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

AİLELERE TAZMİNAT VERİLİYOR

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin de hastanede tedavi gördüğü ve özellikle sandık görevlilerinde can kaybının yüksek olduğu aktarıldı. Seçimin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu her birimin, ölenlerin ailelerine farklı miktarlarda tazminat ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.