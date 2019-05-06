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Seçim değil katliam! Ölen sandık görevlisi sayısı 500'e yükseldi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Endonezya Seçim Komisyonu, 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi sırasında ve sonrasında aşırı iş yükünün yol açtığı yorgunluk nedeniyle ölenlerin sayısının 500'ü aştığını açıkladı.

Seçim değil katliam! Ölen sandık görevlisi sayısı 500'e yükseldi!

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) tazminat ödendiği öğrenildi

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi ve sonrasında uzun süren çalışma saatleri nedeniyle yorgunluğa bağlı rahatsızlıklardan ölenlerin sayısı 500'ü geçti.

ÖLÜM NEDENİ YORGUNLUK

AA'da yer alan habere göre yerel basında çıkan haberlere göre, seçim günü ve sonrasında, şu ana kadar Endonezya Seçim Komisyonuna bağlı 412 sandık görevlisi, Seçim Denetleme Kurumundan 92 görevli ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplamda 500'den fazla kişi aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

AİLELERE TAZMİNAT VERİLİYOR

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin de hastanede tedavi gördüğü ve özellikle sandık görevlilerinde can kaybının yüksek olduğu aktarıldı. Seçimin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu her birimin, ölenlerin ailelerine farklı miktarlarda tazminat ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

ÖLENLERİN ÇOĞU 40 YAŞ ÜSTÜ

Aşırı iş yükü ve uzun süren çalışma saatinin yol açtığı yorgunluktan kaynaklı tükenme, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi rahatsızlardan ölenlerin çoğunun 40 yaşın üstünde olduğu bildirildi. Hafta başında 367 kişinin öldüğü bildirilmişti.

YAKLAŞIK 15 BİN TL ÖDENİYOR

Öte yandan Endonezya Seçim Komisyonu Başkanı Arif Budiman, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) ödemeye başladıklarını açıkladı. Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

7 MİLYON SANDIK GÖREVLİSİ

Endonezya'da ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı günde düzenlenirken, 800 binden fazla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişi görevlendirildi. Ülkede 193 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 81'nin katılım sağladığı seçime ilişkin resmi sonuçlarının 22 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
sandık görevlisi seçim Endonezya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BUNLAR BİR ŞEKİLDE ZEHİRLENDİ HERHALDE, BAŞKA AÇIKLAMASI YOK GİBİ :-(
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