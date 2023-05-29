Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı! "Geçmişteki tüm hatalarınızı kabul etmekle birlikte..."

İkinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 28 Mayıs seçimlerinde zafere Cumhurbaşkanı Erdoğan ulaştı.

Seçim sonucunda sosyal medyada yapılan paylaşımlardan biri de oyuncu Birce Akalay'a aitti. Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Akalay Kılıçdaroğlu'nu paylaşarak şunları yazdı:

TEŞEKKÜR MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Size tüm kalbimle teşekkür ederim.

Teşekkürüm, bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız, kalpten bir teşekkürdür böyle bilinsin isterim.

İçimizde, tüm halkımızı kapsayan sonsuz birlikteliğimize ve mevcudiyetimize, ülkemizin bekasına ve refahına dair yeniden yeşerttiğiniz umut için,

Geçmişteki tüm hatalarınızı kabul etmekle birlikte bizi bilgi ışığında barışçıl bir yola koşulsuz ışıkla ve heyecanla yeniden donattığınız için, Önünde gururla durduğunuzu hissettiğim ALTI OK’un felsefesini gerçek anlamda yaşadığınız ve tüm gençlerimizin zihninde yeniden tazelediğiniz için.

Katıldığınız açık oturumda ardınızda sizi izleyen ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden bir gün olsun ayrılmadığınız için.

Sevgi ve adalet bizim sonsuz yolumuzdur.

Her daim böyle olacak.

Muhtaç olduğumuz kudretin adresine zaten vakıfız.

Çalışmaya devam edeceğiz.

Var olun sağ olun.

Başarınız, sağlığınız daim olsun.

Sevgi ve saygılarımla."



