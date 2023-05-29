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Türkiye'yi terk eden oyuncudan Kemal Kılıçdaroğlu'na: İstifanızı açıklayın

29.05.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etmesiyle konuşulan Tolga Karel sosyal medyadan seçim sonrası yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Karel Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Türkiye'yi terk eden oyuncudan Kemal Kılıçdaroğlu'na: İstifanızı açıklayın

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu.

Türkiye'ye gelmeyen Tolga Karel, sosyal medya hesabından seçimlerle ilgili paylaşımlar yaptı.

Ekran Alıntısı

Karel paylaşımında "Evet ne demiştim sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımınızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı çok daha severek izleyecektir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel Oyuncu

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