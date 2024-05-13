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  4. Seçimi kazanamayan muhtar fenomen oldu... Gönül Dağı dizisinde rol alıp şiir okudu

Seçimi kazanamayan muhtar fenomen oldu... Gönül Dağı dizisinde rol alıp şiir okudu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 11:19
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Muhtar adayı olup kazanamayınca kendisine oy vermeyen akrabalarına şiirle sitem eden Aydın Battal fenomen oldu. Muhtar adayı son olarak Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil olunca gündeme geldi.

Belediye seçimlerinde muhtar adayı olan Aydın Battal, 300 haneli köyde sadece 29 oy alabilmişti. Kazanamayınca yayımladığı videoda herkese sitem eden Aydın Battal resmen fenomen oldu.

Muhtar adayı seçim sonrası "Sanki rakiplerim uzay bilimci. Benim gibi aynı köylü bilinci. Varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni" şiiriyle gündeme gelmişti.

Samimi halleri ve şiiriyle gündeme gelen muhtar adayı, Gönül Dağı dizisinde boy gösterdi. Battal'ın yer aldığı ilk bölüm yayınlandı.

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Battal'ın yer aldığı ilk bölümde, Battal'ın karakteri, oğlunu evlendirmeye çalışırken karşılaştığı engelleri, şiirsel bir dil ile anlatıyor.

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