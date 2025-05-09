Seçimin ardından arşivler gündeme geldi! Vatikan'ın o sırrı herkesten sakladığı iddia edildi!

Papa Francis'in ölümünün ardından UFO araştırmacıları Vatikan'ın gizli arşivlerini açması yönünde çağrıda bulundu. Bu araştırcıları geçmiş yüzyıllarda ilahi vizyonlar ve dünya dışı ziyaretlere dair uzun süredir saklı tutulan kanıtlar olduğunu iddia ediyor.

"DUVAR DELEN ALEVLER, DİSK BENZERİ ARAÇLAR"

Dailymail'de yer alan habere göre, Vatikan arşivlerini çoğu kişiden daha iyi bilen bilim insanlarından Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nde din bilimleri profesörü olan Diana Walsh Pasulka American Cosmic adlı yeni kitabında Kilise'nin tarihi kayıtlarını derinlemesine inceledi. Pasulka, Katoliklerin araf hakkındaki öğretilerini araştırırken 1300-1800 yıllarına ait belgeleri inceledi ve tüm beklentileri altüst eden açıklamalarla karşılaştı.

Pasulka, 'Işık küreleri, duvarları delen alevler, ışıklı varlıklar, bilinçli ışık biçimleri, dönen güneşler ve disk benzeri hava cisimleri hakkında raporlar' bulduğunu belirtti.

ABD'nin muhbiri David Grusch gibi, daha da ileri giderek, Vatikan'ın onlarca yıldır uzaylı yaşamı bildiğini ve bunu örtbas ettiğini iddia ediyor. Vatikan'ın 1933'te düşen bir UFO’yu bildiği ve bu bilgiyi ABD ile paylaştığını söylüyor.

HAVALANIP BAŞKA YERE GİTMİŞ

22 Ağustos 1936 tarihli olduğu iddia edilen el yazısıyla yazılmış bir muhtıra, yanlarında ambar delikleri bulunan ve Kuzey İtalya üzerinde uçan beyaz ve kırmızı ışıklar görülen silindirik bir uçağın taslağını ve açıklamasını içeriyor.