Kullanıcılara müjde: X'te fotoğraf ve video paylaşım sınırı 5 katına çıktı!

Sosyal medya platformu X, fotoğraf ve video paylaşımına yönelik önemli bir değişikliğe gitti. Twitter döneminden bu yana bir gönderiye en fazla 4 fotoğraf ve video eklenmesine izin veren platform, bu sınırı 20'ye yükseltti.

X'TE TEK GÖNDERİDE 20 FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞILABİLECEK

Yeni güncellemeyle birlikte X kullanıcıları, tek bir gönderiye toplam 20 fotoğraf ve video ekleyebilecek. Böylece gönderilerde paylaşılabilecek medya sayısı önceki sınırın 5 katına ulaşmış oldu.

Big update to the X platform today After 10 years of Twitter/X supporting up to 4 Photos and Videos per post, the limit has been increased to 20! Happy posting https://t.co/8hjclgo3rk — Jonah Katz (@dinkin_flickaa) November 12, 2026

Değişiklik, X'in web sürümünde kullanıma sunulmuş durumda. Mobil uygulamada yeni paylaşım sınırını henüz göremeyen kullanıcıların ise iOS ve Android için sunulan en güncel X sürümüne geçmesi gerekiyor.

Kaynak: 9to5Mac