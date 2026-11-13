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Kullanıcılara müjde: X'te fotoğraf ve video paylaşım sınırı 5 katına çıktı!

X, kullanıcıların tek bir gönderide paylaşabileceği fotoğraf ve video sayısını 4'ten 20'ye yükseltti. Böylece Twitter döneminden bu yana uygulanan sınır 5 katına çıkarıldı.

Kullanıcılara müjde: X'te fotoğraf ve video paylaşım sınırı 5 katına çıktı!
Enes Çırtlık

Sosyal medya platformu X, fotoğraf ve video paylaşımına yönelik önemli bir değişikliğe gitti. Twitter döneminden bu yana bir gönderiye en fazla 4 fotoğraf ve video eklenmesine izin veren platform, bu sınırı 20'ye yükseltti.

Kullanıcılara müjde: X te fotoğraf ve video paylaşım sınırı 5 katına çıktı! 1

X'TE TEK GÖNDERİDE 20 FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞILABİLECEK

Yeni güncellemeyle birlikte X kullanıcıları, tek bir gönderiye toplam 20 fotoğraf ve video ekleyebilecek. Böylece gönderilerde paylaşılabilecek medya sayısı önceki sınırın 5 katına ulaşmış oldu.

Değişiklik, X'in web sürümünde kullanıma sunulmuş durumda. Mobil uygulamada yeni paylaşım sınırını henüz göremeyen kullanıcıların ise iOS ve Android için sunulan en güncel X sürümüne geçmesi gerekiyor.

Kullanıcılara müjde: X te fotoğraf ve video paylaşım sınırı 5 katına çıktı! 2

Kaynak: 9to5Mac

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Fotoğraf video X Platformu
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