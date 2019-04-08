Mynet Trend

Seçimleri kazandı ama hiç beklemediği o detaya takıldı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nden tekrar seçilen Sami Güceyü'nün muhtarlığı, 6 ay aynı mahallede ikamet etme kuralına 2 günle takıldığı gerekçesiyle düşürüldü.

Seçimleri kazandı ama hiç beklemediği o detaya takıldı!

İntizam Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan Sami Güceyü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni 1148 oy alarak, kazandı. Seçimde 697 oy alıp, ikinci olan rakibi Asiye Duralı, Sami Güceyü'nün İntizam'da oturmadığını belirterek, İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu Güceyü'nün, Nüfus Müdürlüğü'ne, 1 Ekim 2018'de Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nden İntizam'a taşındığı yönünde adres değişikliği yaptığı, 1 Nisan 2019 itibarıyla en az oturma süresi 6 ay olması gerekirken, 2 gün eksiğinin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Sami Güceyü'nün muhtarlığı düşürüldü. Seçimde ikinci olan Asiye Duralı, Güceyü'nün yerine muhtarlık koltuğuna oturdu.

2427058_810x458

Karara tepki gösteren Sami Güceyü, "5 dönemdir İntizam Mahallesi'nin muhtarıyım. Seçimden 1 yıl önce başka mahalleden ikinci evimi alarak, ikametimi oraya aldırmıştım. 31 Mart seçimlerinde aday olmak için ikametgahımı yeniden muhtar olduğum mahalleye aldırdım; ancak 6 ay kuralı nedeniyle 2 gün eksik olduğu için muhtarlığım düşürüldü. Bursa İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunacağım" dedi.

Kaynak: DHA

PARTNERSiz onu bir de doğumdan sonra görünSiz onu bir de doğumdan sonra görün
Gaziantep'te korkunç olay! Kardeşi dayanamadı, sır ortaya çıktıGaziantep'te korkunç olay! Kardeşi dayanamadı, sır ortaya çıktı
Erkek arkadaşının sadakatini ölçmek için öyle bir şey yaptı ki Erkek arkadaşının sadakatini ölçmek için öyle bir şey yaptı ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Osmangazi

En Çok Okunan Trend Haberler

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Şoke eden olaylar zinciri! Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

Şoke eden olaylar zinciri! Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te korkunç olay! Kardeşi dayanamadı, sır ortaya çıktı

Gaziantep'te korkunç olay! Kardeşi dayanamadı, sır ortaya çıktı

Erkek arkadaşının sadakatini ölçmek için öyle bir şey yaptı ki

Erkek arkadaşının sadakatini ölçmek için öyle bir şey yaptı ki

Türkiye onlara kilitlenmişti! 'Palu Ailesi' hakim karşısında

Türkiye onlara kilitlenmişti! 'Palu Ailesi' için büyük gün

Şoke eden olaylar zinciri! Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

Şoke eden olaylar zinciri! Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

Haluk Levent yardımsever kişinin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent evlerine gidip kahvaltı hazırladı!

Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.