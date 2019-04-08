Seçimleri kazandı ama hiç beklemediği o detaya takıldı!

İntizam Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan Sami Güceyü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni 1148 oy alarak, kazandı. Seçimde 697 oy alıp, ikinci olan rakibi Asiye Duralı, Sami Güceyü'nün İntizam'da oturmadığını belirterek, İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu Güceyü'nün, Nüfus Müdürlüğü'ne, 1 Ekim 2018'de Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nden İntizam'a taşındığı yönünde adres değişikliği yaptığı, 1 Nisan 2019 itibarıyla en az oturma süresi 6 ay olması gerekirken, 2 gün eksiğinin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Sami Güceyü'nün muhtarlığı düşürüldü. Seçimde ikinci olan Asiye Duralı, Güceyü'nün yerine muhtarlık koltuğuna oturdu.

Karara tepki gösteren Sami Güceyü, "5 dönemdir İntizam Mahallesi'nin muhtarıyım. Seçimden 1 yıl önce başka mahalleden ikinci evimi alarak, ikametimi oraya aldırmıştım. 31 Mart seçimlerinde aday olmak için ikametgahımı yeniden muhtar olduğum mahalleye aldırdım; ancak 6 ay kuralı nedeniyle 2 gün eksik olduğu için muhtarlığım düşürüldü. Bursa İl Seçim Kurulu'na şikayette bulunacağım" dedi.

Kaynak: DHA

