Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağına garip tepki: Koronadan ölmeyi tercih ediyorum

Ünlü sunucu Seda Akgül son olarak sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılmış ve İstanbul'u terk ederek koronavirüs salgınını Çeşme'deki evinde geçirmeye başlamıştı. Seda Akgül 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaptığı video paylaşımında tuhaf sözler sarf etti.

Seda Akgül sosyal medyadan paylaştığı videoda "Yetkililere yalvarıyorum; nolur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın. Beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘ya korona canımı alsın daha iyi.’ Ben bunu demek üzereyim. Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?" sözlerini sarf etti.



