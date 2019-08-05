Seda Akgül'e tepki! 'Senin güzel Türkçenle...'

Son zamanlardaki değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Seda Akgül, işletmeciliğe soyundu. El ve ayak bakım merkezi açan Akgül, dükkanının önünde bir fotoğraf paylaştı. Bir seveninin fotoğrafa yazdığı yorum ise okuyanları şaşırttı.

Takipçisi Akgül’ü “Sevim Emre’ye benzemeye çalışmakla” itham ederken, “Aslına dön yavrum, senin güzel Türkçenle, okuduğun haberleri kaçırmamak için erkenden kalkıp, TV karşısına geçerdik, ne oldu sana, adını yazmasan, tanıyamayacağım. 3, 5 kişi beğendiğini yazıyor inanıyor musun, dost acı söyler” dedi.





