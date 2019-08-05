Mynet Trend

Seda Akgül'e tepki! 'Senin güzel Türkçenle...'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

İşletmeciliğe soyunan Seda Akgül'e bir seveni ilginç bir tepki gösterdi: "Ne oldu sana, adını yazmasan, tanıyamayacağım."

Seda Akgül'e tepki! 'Senin güzel Türkçenle...'

Son zamanlardaki değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Seda Akgül, işletmeciliğe soyundu. El ve ayak bakım merkezi açan Akgül, dükkanının önünde bir fotoğraf paylaştı. Bir seveninin fotoğrafa yazdığı yorum ise okuyanları şaşırttı.

Takipçisi Akgül’ü “Sevim Emre’ye benzemeye çalışmakla” itham ederken, “Aslına dön yavrum, senin güzel Türkçenle, okuduğun haberleri kaçırmamak için erkenden kalkıp, TV karşısına geçerdik, ne oldu sana, adını yazmasan, tanıyamayacağım. 3, 5 kişi beğendiğini yazıyor inanıyor musun, dost acı söyler” dedi.

seda-akgul

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Neden boşandıkları ortaya çıktıNeden boşandıkları ortaya çıktı
Ümit Erdim gittikçe zayıflıyorÜmit Erdim gittikçe zayıflıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Neden boşandıkları ortaya çıktı

Ümit Erdim gittikçe zayıflıyor

Ümit Erdim gittikçe zayıflıyor

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Cem Yılmaz'dan RTÜK'e 'Netflix' göndermesi

Cem Yılmaz'dan RTÜK'e 'Netflix' göndermesi

Sıla'nın hayranları konseri terk etti

Sıla hayranlarını kızdırdı!

Juliana Hough biseksüel olduğunu açıkladı

Cinsel tercih itirafı: Kocamın yanına yaklaşıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.