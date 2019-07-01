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Seda Akgül: Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz!

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ÜNLÜLER  | 01.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen sunucu Seda Akgül, erkekler üzerine yaptığı yorumla dikkat çekti.

Seda Akgül: Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz!

Kanal D'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Seda Akgül'den, Türk erkeklerini kızdıracak yorum geldi!

Arda Turan'ın kilolu fotoğrafını yorumlayan Seda Akgül, Can Yaman'ın kaslı fotoğraflarını da eleştirdi.

Seda Akgül, "Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz" dedi.

Seda Akgül açıklamasına şöyle devam etti: "Yakışıklı erkek yok ülkede. Erkek dediğin yapılı olur. Erkekler vücutluyum diye geziyor ortada ama hepsinin bacaklar ince. Can Yaman için söylüyorum, bu kadar röfle bu kadar solaryum olmaz kardeşim" dedi.

'BURAK ÖZÇİVİT BİLDİĞİN ŞAŞI'

Seda Akgül ayrıca Burak Özçivit için ise “Ben Burak Özçivit’i hiç beğenmiyorum. Şaşı yaaa… Bildiğin şaşı.” diye konuştu.

Seda Akgül, sokakta Burak Özçivit’ten çok daha yakışıklı erkekler olduğunun söylerek canlı yayına damga vurdu.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Maşallah Türk kadınları da boy 1.80, beden 90-60-90'dı zaten!
doğru söylüyor.. sokakta daha yakışıklıları ve güzelleri var.. ünlü olanların alayı torpilli ve gudubet..
bence erkeklerin kralı burda olmayan şey ise kadın gibi kadın
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