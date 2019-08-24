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Seda Akgül: Erkekler tribünlere oynamayın

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 24.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Seda Akgül, Emine Bulut cinayeti sonrası gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından video paylaşarak, bazı erkekleri ikiyüzlülükle suçladı.

Kırıkkale’de yaşanan eski eş dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı.

Annesi gözleri önünce can veren 10 yaşındaki kız çocuğunun "anne ne olur ölme" sözleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Türkiye'nin tek yürek olduğu bu korkunç olaya bir tepki de ünlü sunucu Seda Akgül'den geldi. Akgül, erkek şiddetinin farklı şekillerde olduğuna da dikkat çeken bir video paylaştı.

"İşine gelince tribünlere oynayan, kadın cinayetlerine söven ünlü ve güçlü erkeklerimiz... İş yerinde ezdiğiniz kadınlar, evde hırpaladığınız, manevi tacizde bulunduğunuz kadınlar, bu zemini hazırladığınız toplum... İçiniz rahat mı? Menfaat beklemediğiniz bir kadın için ne yaptınız? Sorarım size”


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Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül emine bulut instagram

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