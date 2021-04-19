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Seda Bakan'dan yakın dostu Hadise'ye destek!

19.04.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf boşanmasında iddialar gündemden düşmüyor. Hadise'yle yakın dost olduğu bilinen başarılı oyuncu Seda Bakan, arkadaşına sahip çıkarak 'Bu da kadına şiddettir' dedi.

Seda Bakan'dan yakın dostu Hadise'ye destek!

Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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Konu hakkında Ebru Gündeş sessizliğini korurken, Hadise'ye bir destek de yakın arkadaşı Seda Bakan'dan geldi.

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"BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ GALİBA"

Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, 'Sevgili Hadise'ye karşı başlatılan karalama haberlerini kınıyorum. Bu da kadına şiddettir. Bu kadar iyi giden bir kariyer birilerini rahatsız etti galiba... Herkesin bir ailesi var. Lütfen yeter.' dedi.

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Ebru Gündeş Hadise Seda Bakan
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