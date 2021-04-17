Hadise'den flaş Reza Zarrab açıklaması

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan 'başka kadınlarla ilişkisi var' ifadesinin ardından bomba iddia ortaya atıldı. O kadınlardan birinin de Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürüldü.

"BU OLAY GERÇEK DEĞİL"

Hadise'nin menajeri ise Haluk Şentürk, "Avukatımız aracılığıyla bir açıklama yapacağız. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekliği yok" dedi.

