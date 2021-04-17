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Hadise'den flaş Reza Zarrab açıklaması

17.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürüldü. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk'ten söz konusu iddialar hakkında açıklama geldi.

Hadise'den flaş Reza Zarrab açıklaması

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

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Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan 'başka kadınlarla ilişkisi var' ifadesinin ardından bomba iddia ortaya atıldı. O kadınlardan birinin de Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürüldü.

"BU OLAY GERÇEK DEĞİL"

Hadise'nin menajeri ise Haluk Şentürk, "Avukatımız aracılığıyla bir açıklama yapacağız. Kesinlikle böyle bir olayın gerçekliği yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise
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