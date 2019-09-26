MAGAZİN

Seda Bakan, kızı için kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay anne olan Seda Bakan, kızı Leyla için kırk mevlidi okutmuş ve sosyal medya hesabından bu mevlidle ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Seda Bakan'ın geleneklerimize uygun hareket etmesi, sosyal medyada övgü ile karşılandı.

Seda Bakan, kızı için kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Bundan beş yıl önce 2014 yılında müzisyen sevgilisi Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan, geçtiğimiz ay anneliği tatmış ve Leyla adını verdiği kızını kucağına almıştı. Bakan, geride bıraktığımız gün kızı Leyla’nın kırk uçurması için bir mevlit düzenledi. Oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

Seda Bakan’ın bu görüntüleri yayınlamasının ardından Twitter’da çok sayıda paylaşım yapıldı ve Bakan bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son zamanlarda artan baby shower partilerine gönderme yapan kullanıcılar Seda Bakan’ın mevlit görüntülerine övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte onlardan bazıları:

seda-bakan-1
seda-bakan-6

seda-bakan-5

seda-bakan-4

seda-bakan-3

seda-bakan-2

SEDA BAKAN’DAN TEŞEKKÜR

Yaptığı kırk mevlidinin büyük ses getirmesine ve çok sayıda yorum almasına memnun olan Bakan, yaşadığı memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi ve kendisini gündeme taşıyan insanlara şu sözlerle teşekkür etti:

seda-bakan-ic


PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Sonunda patladı! Instagram'dan cevap verdiSonunda patladı! Instagram'dan cevap verdi
Mine Tugay’ı hiç böyle görmediniz! ‘Bunu birazdan silerim’Mine Tugay’ı hiç böyle görmediniz! ‘Bunu birazdan silerim’
Anahtar Kelimeler:
seda bakan 40 mevlidi twitter

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'

Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Diğer Haberler
Aslı Enver: Murat Boz ile ortak proje...

Aslı Enver: Murat Boz ile ortak proje...

Kylie Jenner hastaneye kaldırıldı

Kylie Jenner'dan korkutan haber

Oyuncu Nesrin Cavadzade'den dış görünüşünü eleştirenlere yanıt

Sonunda patladı! Instagram'dan cevap verdi

Mine Tugay’ı hiç böyle görmediniz! ‘Bunu birazdan silerim’

Mine Tugay’ı hiç böyle görmediniz! ‘Bunu birazdan silerim’

Gülşen yine çok cesur! Önü ayrı arkası ayrı dekolte

Gülşen yine çok cesur! Önü ayrı arkası ayrı dekolte

Can Yaman'dan parmak işareti! Yunanlılar ateş püskürdü

Tepki çeken el hareketi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.