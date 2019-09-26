Seda Bakan, kızı için kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Bundan beş yıl önce 2014 yılında müzisyen sevgilisi Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan, geçtiğimiz ay anneliği tatmış ve Leyla adını verdiği kızını kucağına almıştı. Bakan, geride bıraktığımız gün kızı Leyla’nın kırk uçurması için bir mevlit düzenledi. Oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

Seda Bakan’ın bu görüntüleri yayınlamasının ardından Twitter’da çok sayıda paylaşım yapıldı ve Bakan bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son zamanlarda artan baby shower partilerine gönderme yapan kullanıcılar Seda Bakan’ın mevlit görüntülerine övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte onlardan bazıları:





SEDA BAKAN’DAN TEŞEKKÜR

Yaptığı kırk mevlidinin büyük ses getirmesine ve çok sayıda yorum almasına memnun olan Bakan, yaşadığı memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi ve kendisini gündeme taşıyan insanlara şu sözlerle teşekkür etti:



