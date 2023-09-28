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Seda Fettahoğlu'nun parkta ölü bulunması çocukluk arkadaşı Özge Özder'i yıktı! Duygusal vedası yürek sızlattı

28.09.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan 44 yaşındaki İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. Fettahoğlu, dün Beyoğlu'daki bir parkta ölü bulundu. Acı haberi alan çocukluk arkadaşı Özge Özder ise adeta yıkıldı. Özder'in duygusal vedası yürek sızlattı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizileriyle adını duyuran ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu dün parkta ölü bulundu. Acı haber, hem çocukluk hem de Şehir Tiyatroları’ndan rol arkadaşı Özge Özder'i adeta yıktı.

Seda Fettahoğlu 1

Özder, sağ şakağında bir mermi girişi ve yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca bulunduğu açıklanan Fettahoğlu’yla ilgili duygusal bir veda mesajı yayınladı.

özge paylaşım

Özder şu satırları yazdı: “Fotoğrafını paylaşmaya elin varmadı Sedacığım… Bir kol boyu mesafede yan yana yıllar, zamanlar geçirip bir arpa boyu yardımı dokunamıyormuş bazen insanın… ‘Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık’ diye paylaşmışsın… Ben senin çabaladığın anları yazdım aklıma, şahidim ve hep o anlarda anacağım seni… Son aldığın makyaj kalemi hediyen, 8 seneyi aşan kulis arkadaşlığı ve Ankara’da aynı dönem aynı hayalleri kuran çocukluk hallerimizle birlikte her daim benimle olacaksın… Hoşça kal canım Seda… Ailene sabır diliyorum ve biz sevenlerine… Huzur bulsun yorgun ruhun, hoşça kal…”

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