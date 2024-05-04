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  4. Seda Sayan CİMER'e şikayet edildi! 'Türk aile yapısını bozmak...'

Seda Sayan CİMER'e şikayet edildi! 'Türk aile yapısını bozmak...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 08:52
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Son dönemde özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren Seda Sayan Star Tv'de yayınlanan programı yüzünden CİMER'e şikayet edildi. Gerekçe olarak da; 'Türk aile yapısını bozmak' olarak gösterildi.

Seda Sayan CİMER'e şikayet edildi! 'Türk aile yapısını bozmak...'

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan daha genç görünmek adına defalarca kez bıçak altına yattı.

Gençleşmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettiren Sayan estetikleri ile çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Star Tv'de yayınlanan programı ile gündeme geldi.

KAPAK SEDA

CİMER'E ŞİKAYET...

Bir vatandaş hafta içi her gün yayınlanan bu programı CİMER'e şikayet etti. Gerekçe olarak da; 'Evlilik programları kaldırıldığı halde bu yayında evlilik programı yapılmakta. Seda Sayan isimli şahsın yıllardır Türk aile yapısını bozmak, Türk milletini uyutmak için giriştiği tutum ve davranışların son noktası bu olmuştur.' ifadelerine yer verdi.

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Vitrin


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Seda Sayan
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