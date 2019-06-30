MAGAZİN

Seda Sayan'dan iddialı kıyafet! Beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 16:05 | Son Güncelleme

93’üncü kez koşulacak olan Gazi Koşusu şerefine düzenlenen baloda sahne alan Seda Sayan iddialı kıyafetiyle yine sosyal medyanın gündemindeydi. Sayan kendini paylaşmaya doyamadı.

Seda Sayan'dan iddialı kıyafet! Beğeni yağdı

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk adına bu sene 93’üncü kez koşulacak olan Gazi Koşusu şerefine düzenlenen geleneksel resepsiyon Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün özel olarak hazırlandığı gecede ünlü sanatçı Seda Sayan sahne aldı. Yeni sezonda Yemekteyiz programını sunacak olan Sayan, giydiği kostümlerle sık sık gündem oluyor.

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Seda Sayan Gazi Koşusu balosu için yine iddialı bir kıyafet seçmişti. Nur Yerlitaş imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Sayan, hayranlarının beğenisini topladı.

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Sayan'ın cesur kıyafeti sosyal medyanın da gündemindeydi.

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Sayan daha önce de giydiği transparan ile gündeme gelmiş kendisini Oktay Kaynarca "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek, ama biraz fazla dekolte var sanki" diyerek esprili bir şekilde uyarmıştı.


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