Seda Sayan esmer olursa... Saç rengini değiştirip sordu

Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Seda Sayan bunun üzerine bir takım estetikler daha yaptırdı. Estetiklerini saklamayan ve estetik yaptırırken de paylaşımlar yapan Seda Sayan imaj değişikliğine gitti.

Seda Sayan son yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı! Esmer olmayı düşünen ünlü isim kararsız kalınca çözümü takipçilerine sormakta buldu.

"Karar veremedik" diyen Seda Sayan koyu renkteki saçıyla verdiği pozu paylaşsa da fikrini değiştirmedi.

Saçlarını yeniden sarı yapan Seda Sayan son halini de paylaşarak "Çok güzel oldu" dedi.

Sosyal medyada da Seda Sayan'a "Aman bacım senin rengin sarı", "Bacım sen sarı kadınısın" yorumları geldi.





