Seda Sayan genç görünmek için bunu da yaptı! Sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi! O anlar gündem oldu

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında program yapan Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemlerle sık sık gündeme geliyor. Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan ünlü isim bu defa, daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.

Yaptırdığı işlemleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini açıkladı.

Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" açıklamasıyla da dikkat çekti.

Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekti. Ünlü isim işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtti.

'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Yüzüne yaptırdığı işlemlerle bambaşka bir görünüme kavuşan Sayan, geçtiğimiz aylarda ise bacakları için estetik operasyon geçirmişti.

Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, 'Barbie Bebek' uygulaması yaptırmıştı.





