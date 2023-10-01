Seda Sayan, kayınvalidesi ve kayınpederi ile poz verince sosyal medya yıkıldı! "Kaynana kardeş gibi kalmış"

Geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan estetik üstüne estetik yaptırmasıyla adından söz ettiriyor.

Genç müzisyenle 7. evliliğini yapan Seda Sayan bu sefer de eşinin ailesini ziyarete gitti.

Çağlar Ökten, annesi ve babasının da yer aldığı kareyi Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı. Çağlar Ökten fotoğrafa 'Öktenler' notunu düştü.

Seda Sayan'ın kayınvalidesi ile arasında 5 yaş olduğu iddia edilmişti. Paylaşımdan sonra Seda Sayan ve kayınvalidesinin pozu sosyal medyanın diline düştü.

Seda Sayan'ın pozuna "Kaynana daha genç", "Kayınvalide ne güzel kadın gelininden daha doğal ve genç görünüyor", "Kaynana genç gelin yaşlı" yorumları geldi.

