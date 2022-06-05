Seda Sayan, Melek Mosso'nun yerine Isparta'da konser verdi! Bando takımı ve çiçeklerle karşılandı

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Gül Festivali’nde 3 Haziran’da sahne alması beklenen Melek Mosso’nun konseri, bazı dernek ve vakıfların açıklamasından sonra iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosso’nun iptal edilen konserinin yerine Seda Sayan’ın sahne alacağı duyurulmuştu. Ancak Sayan, hava muhalefeti nedeniyle uçağın iptal olduğunu ve Isparta'ya gidemediğini açıklamıştı.

ISPARTA'DA SAHNE ALDI

Seda Sayan'ın ertelenen konseri ise 5 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirildi. Isparta'ya ulaşan Sayan'ı bando takımı karşılarken, boynuna da çiçeklerden oluşan bir demet takıldı. Sayan daha sonra ise festival kapsamındaki konserinde binlerce Ispartalıya şarkılarını seslendirdi.

Sayan konseri sırasında da cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nde konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak "inanç ve geleneklere" uymadığı gerekçesiyle konsere tepki göstermişti. Festivalin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran’da sahneye çıkacaktı. Yapılan açıklamalardan sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaparak Mosso konserini iptal etmişti.



ARAR VE ULUĞ'DAN DESTEK GELMİŞTİ

Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da açıklama yaparak Isparta'da düzenlenecek olan konserlerine çıkmayacaklarını duyurmuştu.





