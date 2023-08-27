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Seda Sayan ne zaman başlıyor, hangi günler yayınlanacak? Star TV Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tarihi

27.08.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği program, hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Son olarak sezon finali ile yayın hayatına ara veren Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Seda Sayan ne zaman başlıyor, hangi günler yayınlanacak? Star TV Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın ne zaman başlayacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Star TV ekranlarında haftanın beş günü yayınlanan Seda Sayan programı ilgiyle takip ediliyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümleriyle sezona başlamaya hazırlanıyor. İşte Seda Sayan yeni sezona dair detaylı bilgiler...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı yeni sezonda da Star TV'de izleyicisi ile buluşacak. Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümleriyle 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren izleyicisinin karşısına çıkacak.

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SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu.

Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı.

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Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

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