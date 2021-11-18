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Seda Sayan ve Ata Çağlayan yine yakalandı! "Faik abi basıldık"

18.11.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldiği organizatör Ata Çağlayan hakkında "Aşk yok" demişti. Ünlü çift yine yakalandı. Sayan yakalandıktan sonra ne yapacağını bilemedi.

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'ın yeni bir aşka yelken açtıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sayan bu iddialar sonrası "Aşk yok iş var" demişti.

Ancak ikili sık sık akşam yemeğinde yakalanınca Sayan'ın bu yanıtı muhabirleri tatmin etmedi. Safiye-Faik çiftiyle yemek çıkışı yakalanan ikili ne yapacağını bilemeyince arabalara ayrı ayrı bindi.

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İki araç bir süre sonra buluşarak yeniden bir araya geldi. Sayan yakalanması sonrası ne yapacağını bilemeyince topu Faik Öztürk'e atarak "Faik abi basıldık" dedi.

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Seda Sayan
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