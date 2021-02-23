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Seedorf: Siyahi teknik adamlara şans verilmiyor

23.02.2021 07:43 | Son Güncelleme:
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Seedorf: Siyahi teknik adamlara şans verilmiyor

Clarance Seedorf siyahi teknik adamlara yeterince şans verilmediğini söyleyerek uzun yıllar üst düzey futbol oynadığı İtalya ve Hollanda'dan teklif almamasına anlam veremediğini belirtti.

Hollandalı teknik adam Clarance Seedorf Avrupa'dan teklif alamamasını eleştirdi.

İtalyan basınına konuşan Seedorf yaptığı açıklamada, "İtalya'da 12 yıl futbol oynadım, Milan'da başarılı bir teknik direktörlük dönemi de geçirdim ama ne İtalya'dan ne de ülkem Hollanda'dan hiç teknik adamlık teklifi almadım. Siyahiler futbolun önemli kademelerinde nedense yer almıyor" sözlerini kullandı.

Seedorf bahsettiği durumu da bir örnekle açıklayarak, "Henry neden Kanada'ya, Vieira New York'a gitti? Avrupa futbol tarihine geçmiş olsalar da siyahiler şans bulamıyor" diye konuştu.

Teknik adamlık kariyerinde efsaneleştiği Milan'da başlayan Seedorf, daha sonra sırasıyla Çin'in Shenzhen takımında görev yapmış sonra Deportivo La Coruna'nın başında 16 maça çıkmıştı. Seedorf son olarak Kamerun Milli takımı'nda yaklaşık 1 yıl görev yapmış ancak çıktığı 10 maçtan sonra görevinden ayrılmıştı.

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