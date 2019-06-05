Şef Semen Öner'den Fiyonk Börek Tarifi

Malzemeler:

2 adet yufka

Sosu için;

125 gram eritilmiş Sana Hamurişi

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 .çorba kaşığı sirke

İç Malzemeler:

½ demet maydanoz

250 gram lor peyniri

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su

Susam

Yapılışı:

Böreğin iç malzemelerini bir kasede karıştırın.

Yufkaların üzerine süreceğiniz sosu hazırlamak için 125 gram Sana Hamurişi eritin.

Un, nişasta ve sirkeyi harmanlayın, yavaş yavaş eritilmiş Sana Hamurişi ekleyerek akışkan bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Yufkaları üst üste koyun kenarlarını keserek kare haline getirin.

Sosu yufkanın her yerine sürün ve ortadan ikiye katlayın.

Ortaya doğru, arada boşluk bırakarak peynirli harçtan koyun.

Yufkaların kenarlarını kapatarak ortaya doğru yufkayı sıkıştırarak fiyonk görünümü verin.

Kestiğiniz kenarları katlayarak fiyonk kısmından iyice sarın.

Üzerine yumurta sarısı sürdüğünüz böreklere susam ve çörek otu serpin.

175 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Afiyet Olsun

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