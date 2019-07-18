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Seferihisar'da mavi bayraklı halk plajı sayısı 8'e yükseldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 18.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

2019 yılı Mavi Bayrak teslim töreni Seferihisar Sığacık Akkum Halk Plajı’nda yapıldı. Törende, Seferihisar Belediyesine ait 8 halk plajıyla beraber, Teos Marina ve Euphoria Aegean Resort Otel'e mavi bayrak verildi.

Seferihisar'da mavi bayraklı halk plajı sayısı 8'e yükseldi

TURCEV Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş tarafından teslim edilen 8 Halk Plajı’nın mavi bayrakları Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Teos Marina bayrağı Marina Müdürü Faruk Günlü ve Euphoria Aegean Resort Otel bayrağı Kalite Müdürü Tuğba Türkücü tarafından alındı. Seferihisar Belediyesi tarafından 2015 yılında Birleşmiş Milletler kalkınma zirvesinde ortaya konan "Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanuslar, Denizler ve Deniz Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı" hedefi mavi bayrak sürecine entegre edildi.

'SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

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Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Mavi bayraklı plajlarımızda 10. senemizi dolduruyoruz. Bu 10 yıl içerisinde çok yol kat ettik. Türkiye’de en fazla mavi bayraklı halk plajı olan belediyelerden biriyiz. Mavi bayrak ve Cittaslow etiketlerimizi korumak için sivil toplum kuruluşları ile beraber çalışıyoruz“ dedi.

SEFERİHİSAR'DA BULUNAN MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Akarca Bahadır Mevkii Halk Plajı, Akarca Gemisuyu Mevkii Halk Plajı, Doğanbey Sakız Ağacı Mevkii, Doğanbey Havacılar Sitesi, Doğanbey Ömür Beldesi, Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, Seferihisar Büyük Akkum Plajı, Bengiler Mahallesi Halk Plajı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mavi bayraklı plajlar Seferihisar

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