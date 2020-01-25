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Sefirin Kızı 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Melis Birkan ve Aras Aydın Sefirin Kızı'nda hangi rolde?

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2020 01:58 | Son Güncelleme

Star TV'nin reytinglerde zirvede yer alan dizisi Sefirin Kızı'nın merakla beklenen 6. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümüne iki sürpriz oyuncu konuk oluyor. Ünlü oyuncular Melis Birkan ve Aras Aydın, Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünde Mali Şube polisleri olarak seyirci karşısına çıkacak. İşte Sefirin Kızı 6. yeni bölümden çarpıcı fragman ve özeti.

Neslihan Atagül, Engin Akyüre Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 27 Ocak Pazartesi akşamı 6. yeni bölümüyle ekrana gelecek. NGM ve O3 Medya ortak yapımı, büyük beğeni ile izlenen dizisi Sefirin Kızı'na Melis Birkan ve Aras Aydın konuk oluyor.

SEFİRİN KIZI'NDA MELİS BİRKAN VE ARAS AYDIN SÜRPRİZİ!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi de güzel oyuncu Melis Birkan baş komiser Canan; başarılı oyuncu Aras Aydın ise komiser Turgut olarak izleyici ile buluşacaklar.

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Mali Şube'nin gözbebeği iki polis; başarılı ve göz açtırmayan çapraz sorgu teknikleriyle tanınıyorlar.

Nare’nin babası Güven’in ihbarı ile polislerin gözaltına aldığı Sancar ve Gediz’in başları büyük belada. Peki bu durum Nare ve Sancar’ı nasıl etkileyecek? Sağdıçlar için bir çıkış yolu var mı? Merak dolu gelişmelerle “Sefirin Kızı” 27 Ocak Pazartesi akşamı Star’da.

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SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin Kızı reytinglerde Çukur'u tahtından etti! Sefirin Kızı ne kadar izlendi?Sefirin Kızı reytinglerde Çukur'u tahtından etti! Sefirin Kızı ne kadar izlendi?

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.

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