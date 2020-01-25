Sefirin Kızı 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Melis Birkan ve Aras Aydın Sefirin Kızı'nda hangi rolde?

Neslihan Atagül, Engin Akyüre Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 27 Ocak Pazartesi akşamı 6. yeni bölümüyle ekrana gelecek. NGM ve O3 Medya ortak yapımı, büyük beğeni ile izlenen dizisi Sefirin Kızı'na Melis Birkan ve Aras Aydın konuk oluyor.

SEFİRİN KIZI'NDA MELİS BİRKAN VE ARAS AYDIN SÜRPRİZİ!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi de güzel oyuncu Melis Birkan baş komiser Canan; başarılı oyuncu Aras Aydın ise komiser Turgut olarak izleyici ile buluşacaklar.

Mali Şube'nin gözbebeği iki polis; başarılı ve göz açtırmayan çapraz sorgu teknikleriyle tanınıyorlar.

Nare’nin babası Güven’in ihbarı ile polislerin gözaltına aldığı Sancar ve Gediz’in başları büyük belada. Peki bu durum Nare ve Sancar’ı nasıl etkileyecek? Sağdıçlar için bir çıkış yolu var mı? Merak dolu gelişmelerle “Sefirin Kızı” 27 Ocak Pazartesi akşamı Star’da.

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.