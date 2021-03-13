MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'e Seren Serengil'den olay yorum! 'Tazminat ödememek için...'

'Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'e Seren Serengil'den olay yorum! 'Tazminat ödememek için...'

13.03.2021 07:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'e Seren Serengil'den olay yorum! 'Tazminat ödememek için...'

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında yaptığı yorumla büyük tepki çekti. Serengil: “Kavga ettiler ve işi bırakmak istedi. Ama tazminat ödememek için rapor aldı” cümleleriyle magazin gündemini çalkaladı.

Beyaz Tv'nin gündüz kuşağında yer alan Söylemezsem Olmaz programının hedefinde yer alan isim oyuncu Neslihan Atagül oldu. Yaptığı açıklamalarla hemen hemen herkesi eleştiri yağmuruna tutan Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söylediği sözlerle magazin gündemini salladı. Serengil, Atagül'ün hasta olmadığını ve tazminat ödememek için diziden ayrıldığını iddia etti.

2

HASTALIĞI SEBEBİYLE DİZİDEN AYRILDI

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda rahatsızlanması nedeniyle 10 gün rapor almış ve çekimlere ara vermişti. Ünlü oyuncunun "geçirgen bağırsak sendromu" olduğu ortaya çıkınca Sefirin Kızı dizisinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı.

Ağır bir diyet ve istirahat gerektiren iyileşme sürecinde, setlerin temposuna dayanamayacağı doktor raporuyla belgelendi. Pek çok ünlü de aynı süreci yaşadıklarını söyleyerek Neslihan Atagül'ü destekledi.

01

'ÇAKAL CARLOS' BENZETMESİ

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı Neslihan Atagül'ü hedef alarak ağır ithamlarda bulundu. "Söylemezsem Olmaz" üçlüsü, Neslihan Atagül'ün etik dışı davrandığını ve hastalığını bahane ederek projeden ayrıldığını söyledi. "Kavga ettiler ve işi bırakmak istedi. Ama tazminat ödememek için rapor aldı" dedikleri Neslihan Atagül'e, "Çakal Carlos" benzetmesini yaptılar.

Neslihan Atagül'e "İş terbiyesi yok" diyen sunucular sosyal medyada büyük tepki çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdıDemet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Akşener'den dikkat çeken açıklamalar

Akşener'den dikkat çeken açıklamalar

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Doğum gününde toprağa verilecek

Doğum gününde toprağa verilecek

Dışişleri'nden AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz

Dışişleri'nden AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Diğer Haberler

Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu

Suskunluğunu bozdu! Beklenmedik açıklama

OnlyFans yıldızı ve model Celina Powell tutuklandı

Yatak odası sırlarını ifşa ediyordu! Tutuklandı

Rhian Sugden, yatak odasından paylaştı

Yatak odasından paylaştı...

Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı

Demet Özdemir bornozlu pozdan sonra dozu arttırdı

Serap Paköz'e ne oldu? Görenler Mr. Spock'a benzetti

Serap Paköz'e ne oldu?

Temel İçgüdü ile gündemden düşmedi! Sharon Stone 63 yaşında

'Daha iyisi yok' diyerek bombayı patlattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.