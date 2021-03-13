'Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül'e Seren Serengil'den olay yorum! 'Tazminat ödememek için...'

Beyaz Tv'nin gündüz kuşağında yer alan Söylemezsem Olmaz programının hedefinde yer alan isim oyuncu Neslihan Atagül oldu. Yaptığı açıklamalarla hemen hemen herkesi eleştiri yağmuruna tutan Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkında söylediği sözlerle magazin gündemini salladı. Serengil, Atagül'ün hasta olmadığını ve tazminat ödememek için diziden ayrıldığını iddia etti.

HASTALIĞI SEBEBİYLE DİZİDEN AYRILDI

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda rahatsızlanması nedeniyle 10 gün rapor almış ve çekimlere ara vermişti. Ünlü oyuncunun "geçirgen bağırsak sendromu" olduğu ortaya çıkınca Sefirin Kızı dizisinin kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı.

Ağır bir diyet ve istirahat gerektiren iyileşme sürecinde, setlerin temposuna dayanamayacağı doktor raporuyla belgelendi. Pek çok ünlü de aynı süreci yaşadıklarını söyleyerek Neslihan Atagül'ü destekledi.

'ÇAKAL CARLOS' BENZETMESİ

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı Neslihan Atagül'ü hedef alarak ağır ithamlarda bulundu. "Söylemezsem Olmaz" üçlüsü, Neslihan Atagül'ün etik dışı davrandığını ve hastalığını bahane ederek projeden ayrıldığını söyledi. "Kavga ettiler ve işi bırakmak istedi. Ama tazminat ödememek için rapor aldı" dedikleri Neslihan Atagül'e, "Çakal Carlos" benzetmesini yaptılar.

Neslihan Atagül'e "İş terbiyesi yok" diyen sunucular sosyal medyada büyük tepki çekti.



