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Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi! 'Eski partnerim Engin...'

19.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi! 'Eski partnerim Engin...'

Sefirin Kızı'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları sebebiyle Sefirin Kızı'na veda etmesi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Diziye Atagül yerine Tuba Büyüküstün dahil oldu. Tuba Büyüküstün haberi bakın nasıl duyurdu!

Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı.

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Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.

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Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Sefirin Kızı'nda flaş ayrılıktan sonra flaş bir transfer gerçekleşti. Diziye Atagül yerine Tuba Büyüküstün dahil oldu.

'ÇOK SEVGİLİ ESKİ PARTNERİM'

Büyüküstün güzel haberi şu sözlerle duyurdu: "Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star Tv ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum."

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Al birini vur ötekine. İkisinin oyunculuğu da beş kuruş etmez
neye göre 5 kuruş etmez. dizilerin veya filmlerin eleştirmeni siz misiniz? izlemiyorsan veya beğenmiyorsan takip etmezsin. bırak da takip edenler için müdahale etme! ikisi de kariyerlerinde ödül almış isimler, bunu eleştirmek size düşmez
kadın sürekli ağlıyor insana fenalık geliyor neyse allah şifa versin birdaha ağlamalı senoryolarda oynamasın
o sağlık sorunları hamilelik olabilir, istiyorlarsa inşallah öyledir. bir dizide başrol değişmez bence dizi bitmiş demektir yani. başrol kadın gider yillar geçer adam ıssız adama dönüşür karşısına yeni biri çıkar hayata küsen bu adami tekrar yaşama hevesi gelir.. öfff valla herşey hep aynı..

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