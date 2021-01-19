Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi! 'Eski partnerim Engin...'

Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı.

Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.

Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sefirin Kızı'nda flaş ayrılıktan sonra flaş bir transfer gerçekleşti. Diziye Atagül yerine Tuba Büyüküstün dahil oldu.

'ÇOK SEVGİLİ ESKİ PARTNERİM'

Büyüküstün güzel haberi şu sözlerle duyurdu: "Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star Tv ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum."

