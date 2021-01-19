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Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

19.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı’nda izleyenleri şok eden bir ayrılık gerçekleşti. Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu diziden ayrıldığını açıkladı. Dizinin resmi sosyal medya hesabından da konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne? İşte tüm merak edilenler...

Star TV’nin en popüler dizilerinden olan Sefirin Kızı dizisinde şok eden bir ayrılık oldu. Dizinin takipçileri tarafından Sefirin Kızı Nare diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Aynı zamanda dizinin resmi sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki, Sefirin Kızı Nare hastalığı ne?

neslihan atagül

SEFİRİN KIZI NARE NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgi verildi. Açıklamada, “Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Doğulu'dan diziye veda mesajı! Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Doğulu'dan diziye veda mesajı! Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

sefirin kızı

NESLİHAN ATAGÜL HASTA MI?

Konuyla ilgili kendi Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu ise, “Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı. Şimdi ünlü oyuncunun hastalığının ne olduğu da merak ediliyor.

Hızla kilo veren Neslihan Atagül'e bağırsak sendromu teşhisi konulduHızla kilo veren Neslihan Atagül'e bağırsak sendromu teşhisi konuldu

neslihan atagül

NESLİHAN ATAGÜL HASTALIĞI NE?

Daha önce TV100’de yer alan habere göre; hızla kilo kaybı yaşayan ünlü oyuncuya doktorların “geçirgen bağırsak sendromu” teşhisi koyduğu ileri sürüldü. Rahatsızlığı sebebiyle yaşam kalitesi ciddi anlamda etkilenen oyuncunun 10 gün rapor aldığı belirtildi.

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