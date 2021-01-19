Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

Star TV’nin en popüler dizilerinden olan Sefirin Kızı dizisinde şok eden bir ayrılık oldu. Dizinin takipçileri tarafından Sefirin Kızı Nare diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Aynı zamanda dizinin resmi sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Peki, Sefirin Kızı Nare hastalığı ne?

SEFİRİN KIZI NARE NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgi verildi. Açıklamada, “Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.