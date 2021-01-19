Tuba Büyüküstün kimdir? Sefirin Kızı dizisinde bomba transfer! Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı dizisinde birbirini ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Tuba Büyüküstün isminin gündeme gelmesiyle beraber dizinin takipçileri tarafından meraklı bekleyiş başladı. Şimdi ünlü oyuncuyla ilgili araştırmalar da yapılıyor. Peki, Tuba Büyüküstün kaç yaşında? Tuba Büyüküstün nereli? İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...
Sefirin Kızı dizisinden son olarak başrol karakteri olan Nare’ye hayat veren Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından ise senaryo ve hikayede değişiklikler yapmak zorunda kalındığı yönünde paylaşım yapılmıştı. Şimdi konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Yine dizinin resmi sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün videosu ile “Star TV’ye hoş geldin” mesajı paylaşıldı. Paylaşımın altında dizinin takipçileri ünlü oyuncunun Engin Akyürek ile uyumu konusunda yorumlar yapmaya başladı.
5 Temmuz 1982 İstanbul doğumlu olan Büyüküstün, anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Giriş göçmeni kökenli. İstanbul Özel Doğuş Okulları’nda eğitim alan Büyüküstün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Ünlü oyuncu, üniversite eğitimi sırasında reklam filmlerinde oynadı. Özellikle Hülya Avşar ile birlikte kamera karşısına geçtiği Molped reklamıyla tanındı. Ünlü oyuncu, üniversite eğitiminin ardından yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa adım attı.
Büyüküstün ilk olarak 2003 yılında Kanal D’de ekrana gelen Sultan Makamı dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında 2004 yılında yine Kanal D’de yayınlanan ve Çağan Irmak’ın yönettiği, reyting rekorları kıran Çemberimde Gül Oya dizisindeki Zarife karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı. Ünü oyuncu aynı sene Gülizar isimli televizyon filminde de Gülizar karakterine hayat verdi. Oyuncu bu filmdeki performansıyla Sırbistan - Karadağ Uluslararası TV Festival Bar’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı. 2005 yılına gelindiğinde ise Büyüküstün, yine Kanal D’de yayınlanan Ihlamurlar Altında dizisinde Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrol oynadı ve bu rolüyle büyük bir çıkış yaptı. Sinemaya adım attığı film ise gişe rekorları kıran Babam ve Oğlum filmi oldu ve ünlü oyuncu bu filmde Aysun karakterini canlandırdı.
Sonrasında Tuba Büyüküstün filmleri arasında özel bir yere sahip olan Ömer Faruk Sorak imzalı Sınav filminde rol aldı. Ünlü oyuncu bu filmde Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatına sahip oldu. Tuba Büyüküstün dizileri arasında özel bir yere sahip olan yapım ise Kanal D’de yayınlanan ve başrolünü Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor’la paylaştığı Asi dizisi oldu. Ünlü oyuncu oynadığı dizilerin Orta Doğu’ya satılmasıyla Orta Doğu’da da hatırı sayılır bir şöhrete kavuştu. Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Asi dizisi 67 ülkede gösterildi ve 5.1 Monte-Carlo Televizyon Festivali’nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday oldu. Ünlü oyuncunun hayranları tarafından özel hayatı da merak ediliyor. Bu nedenle sık sık Tuba Büyüküstün sevgilisi kim sorusu soruluyor.
Büyüküstün, 2010 yılına gelindiğinde ise Yüreğine Sor adlı filmde ilk kez sinemada başrol oynadı. Ardından ATV’de yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Gönülçelen dizisinde Cansel Elçin ile başrolü paylaştı. 2013 yılında 1,5 sene ara verdiği ekranlara geri döndü ve Star TV’de İlker Aksum ile beraber 20 Dakika dizisinde oynadı. Ünlü oyuncu bu dizideki performansı ile 42. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi ve bu sayede Emmy’e aday olabilen ilk Türk oyuncu oldu. Büyüküstün, 2014 yılında ise UNICEF Türkiye’nin iyi niyet elçisi seçildi.
Devamında Sefirin Kızı dizisinde de birlikte oynayacağı Engin Akyürek ile Kara Para Aşk dizisinde başrol oynadı. Bu dizideki rolü ve yardımseverliğiyle 14. Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2015 senesine gelindiğinde sinemaya ağırlık veren ünlü isim, Orman, Rüzgarın Hatıraları ve Dar Elbise filmlerinde oynadı. Ardından Büyüküstün, 2016 senesinde Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Halit Ergenç gibi önemli oyuncular ile beraber Ferzan Özpetek’in yönettiği İstanbul Kırmızı filminde rol aldı. Ünlü oyuncunun bir diğer başarılı işi de Star TV’de yayınlanan ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrol oynadığı Cesur ve Güzel dizisi oldu. Büyüküstün, son olarak Menajerimi Ara dizisinin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Başarılı bir kariyere sahip olan ünlü oyuncunun özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Özellikle Tuba Büyüküstün eşi kim sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ünlü oyuncu, 28 Temmuz 2011’de Paris’te ünlü oyuncu Onur Saylak ile dünya evine girdi. Çiftin 2012 yılında Toprak ve Maya isimlerini verdikleri ikiz kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, 5 Haziran 2017 tarihinde evliliklerini sonlandırdı. Güzelliği ve düzgün fiziği ile de dikkat çeken başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün boy olarak ise 1.73 metredir.
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