Tuba Büyüküstün kimdir? Sefirin Kızı dizisinde bomba transfer! Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı dizisinde birbirini ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Tuba Büyüküstün isminin gündeme gelmesiyle beraber dizinin takipçileri tarafından meraklı bekleyiş başladı. Şimdi ünlü oyuncuyla ilgili araştırmalar da yapılıyor. Peki, Tuba Büyüküstün kaç yaşında? Tuba Büyüküstün nereli? İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler... SEFİRİN KIZI DİZİSİNDE BOMBA TRANSFER Sefirin Kızı dizisinden son olarak başrol karakteri olan Nare’ye hayat veren Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından ise senaryo ve hikayede değişiklikler yapmak zorunda kalındığı yönünde paylaşım yapılmıştı. Şimdi konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Yine dizinin resmi sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün videosu ile “Star TV’ye hoş geldin” mesajı paylaşıldı. Paylaşımın altında dizinin takipçileri ünlü oyuncunun Engin Akyürek ile uyumu konusunda yorumlar yapmaya başladı. Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne? TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR? 5 Temmuz 1982 İstanbul doğumlu olan Büyüküstün, anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Giriş göçmeni kökenli. İstanbul Özel Doğuş Okulları’nda eğitim alan Büyüküstün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Ünlü oyuncu, üniversite eğitimi sırasında reklam filmlerinde oynadı. Özellikle Hülya Avşar ile birlikte kamera karşısına geçtiği Molped reklamıyla tanındı. Ünlü oyuncu, üniversite eğitiminin ardından yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa adım attı.

Büyüküstün ilk olarak 2003 yılında Kanal D’de ekrana gelen Sultan Makamı dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında 2004 yılında yine Kanal D’de yayınlanan ve Çağan Irmak’ın yönettiği, reyting rekorları kıran Çemberimde Gül Oya dizisindeki Zarife karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı. Ünü oyuncu aynı sene Gülizar isimli televizyon filminde de Gülizar karakterine hayat verdi. Oyuncu bu filmdeki performansıyla Sırbistan - Karadağ Uluslararası TV Festival Bar’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı. 2005 yılına gelindiğinde ise Büyüküstün, yine Kanal D’de yayınlanan Ihlamurlar Altında dizisinde Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrol oynadı ve bu rolüyle büyük bir çıkış yaptı. Sinemaya adım attığı film ise gişe rekorları kıran Babam ve Oğlum filmi oldu ve ünlü oyuncu bu filmde Aysun karakterini canlandırdı. Sonrasında Tuba Büyüküstün filmleri arasında özel bir yere sahip olan Ömer Faruk Sorak imzalı Sınav filminde rol aldı. Ünlü oyuncu bu filmde Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatına sahip oldu. Tuba Büyüküstün dizileri arasında özel bir yere sahip olan yapım ise Kanal D’de yayınlanan ve başrolünü Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor’la paylaştığı Asi dizisi oldu. Ünlü oyuncu oynadığı dizilerin Orta Doğu’ya satılmasıyla Orta Doğu’da da hatırı sayılır bir şöhrete kavuştu. Büyüküstün’ün başrolünde yer aldığı Asi dizisi 67 ülkede gösterildi ve 5.1 Monte-Carlo Televizyon Festivali’nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday oldu. Ünlü oyuncunun hayranları tarafından özel hayatı da merak ediliyor. Bu nedenle sık sık Tuba Büyüküstün sevgilisi kim sorusu soruluyor.