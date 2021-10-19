Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten şaşırtan itiraf!

Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasıyla düşük reytingler sergileyen Sefirin Kızı dizisi, dizinin yeni bölümlerine Tuba Büyüküstün'ü dahil etmiş ancak yine de ekran macerasını sürdürmeyi başaramamıştı. Dizide hayat verdiği 'Elvan' karakteriyle gönüllere taht kuran genç oyuncu Hivda Zizan Alp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırttı.

''PAHA BİÇİLEMEZ''

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Hivda Zizan Alp, Instagram hesabının hikayeler kısmından ''Kitabı okumaya ayırdığım vakit: 5 dakika. Selfie ve masa çekmeye ayırdığım vakit: 2 saat. Herkesin aynı şeyi yaptığını bilmek: Paha biçilemez.'' notuyla paylaştığı siyah beyaz fotoğrafıyla dikkat çekti.

''GEL AZICIK SARIL BANA''

Hivza Zizan Alp, daha önce verdiği bir röportajında, kendisini milyonlara tanıtan 'Elvan' karakteriyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Elvan doğruyu kafanıza güle oynaya vuran bir dost. Sizi birçok hatanın kıyısından davul zurnayla döndürebilir, dönmezseniz de yokluğuyla terbiye edebilir. Böyle yararlı bir dost herkese lazım ama Elvan’la dost olsaydım ona tek bir şey söylerdim: Gel azıcık sarıl bana, istediğin kadar ağla...

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Keman eğitimi alan Alp, ardından Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro okudu.

Kariyerine reklam filmlerinde yer alarak başlayan Alp; televizyon macerasına 2013 yılında yer aldığı Kaçak dizisiyle adım attı. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür ile 'Fi' dizisinde yer aldı.

Hivda Zizan Alp'in rol aldığı yapımlar:

2019 – 2021 Sefirin Kızı

2017 – Fi

2015 – Mordkommision İstanbul

2014 – Yeşil Deniz

2013 – Kaçak



