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Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten şaşırtan itiraf!

19.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz mayıs ayında ekranlara veda eden Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği 'Elvan' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Hivda Zizan Alp, Instagram hesabından yaptığı bir itirafla dikkatleri üzerine çekti.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten şaşırtan itiraf!

Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasıyla düşük reytingler sergileyen Sefirin Kızı dizisi, dizinin yeni bölümlerine Tuba Büyüküstün'ü dahil etmiş ancak yine de ekran macerasını sürdürmeyi başaramamıştı. Dizide hayat verdiği 'Elvan' karakteriyle gönüllere taht kuran genç oyuncu Hivda Zizan Alp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırttı.

''PAHA BİÇİLEMEZ''

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Hivda Zizan Alp, Instagram hesabının hikayeler kısmından ''Kitabı okumaya ayırdığım vakit: 5 dakika. Selfie ve masa çekmeye ayırdığım vakit: 2 saat. Herkesin aynı şeyi yaptığını bilmek: Paha biçilemez.'' notuyla paylaştığı siyah beyaz fotoğrafıyla dikkat çekti.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten dikkat çeken itiraf!

''GEL AZICIK SARIL BANA''

Hivza Zizan Alp, daha önce verdiği bir röportajında, kendisini milyonlara tanıtan 'Elvan' karakteriyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Elvan doğruyu kafanıza güle oynaya vuran bir dost. Sizi birçok hatanın kıyısından davul zurnayla döndürebilir, dönmezseniz de yokluğuyla terbiye edebilir. Böyle yararlı bir dost herkese lazım ama Elvan’la dost olsaydım ona tek bir şey söylerdim: Gel azıcık sarıl bana, istediğin kadar ağla...

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten şaşırtan itiraf!

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Keman eğitimi alan Alp, ardından Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro okudu.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten dikkat çeken itiraf!

Kariyerine reklam filmlerinde yer alarak başlayan Alp; televizyon macerasına 2013 yılında yer aldığı Kaçak dizisiyle adım attı. Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür ile 'Fi' dizisinde yer aldı.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp'ten şaşırtan itiraf!

Hivda Zizan Alp'in rol aldığı yapımlar:

2019 – 2021 Sefirin Kızı
2017 – Fi
2015 – Mordkommision İstanbul
2014 – Yeşil Deniz
2013 – Kaçak


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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi
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