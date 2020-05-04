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Sefirin Kızı sezon finali tarihi belli oldu! Sefirin Kızı için yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2020 20:43 | Son Güncelleme

Star TV'nin büyük beğeni toplayan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan dizisi Sefirin Kızı'nın sezon finali tarihi belli oldu. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana yayınlanmıyordu. Peki Sefirin Kızı sezon finali ne zaman?

Sefirin Kızı sezon finali tarihi belli oldu! Sefirin Kızı için yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda durdurulmuştu. En son 16 Mart tarihinde yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sefiri Kızı dizisinin yeni bölümlerinin Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı, son olarak 16 Mart Pazartesi akşamı 14. bölümüyle ekrana gelmişti. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki duygusal sahneler damga vurdu.

Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı. Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.

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