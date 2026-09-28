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Hasadı yeni başladı! Kilosu 900 liraya, pişmişi 2 bin liraya satılıyor

Sonbaharın gelmesiyle hasadı da başlayan ‘kuzu kestanesi’nin kilogramı bu yıl 500 ila 900 lira arasında satışa sunuldu. Pişmişinin kilosu ise 2 bin lirayı buldu. Kış aylarının sevilen lezzetlerinden kestane, yalnızca tadıyla değil besin değeriyle de dikkat çekiyor.

Hasadı yeni başladı! Kilosu 900 liraya, pişmişi 2 bin liraya satılıyor
Gökçen Kökden

Eylül ayının son günleriyle birlikte başlayan kestane hasadı, bölgede üreticiler için de yoğun mesai anlamına geliyor. Ağaçlardan toplanan kestaneler ayıklanıp büyüklüklerine göre sınıflandırıldıktan sonra pazara gönderiliyor.

Hasadı gerçekleşen kestanenin iriliğine göre ise fiyatı değişiyor. 500 ila 900 TL arasında kilogram ücreti değişiklik gösteriyor. Seyyar tezgahlarda satılan kestanenin kilogram fiyatı ise 2 bin liraya kadar ulaşıyor.

'KUZU KESTANESİ' ADIYLA BİLİNİYOR

Hasadı yeni başladı! Kilosu 900 liraya, pişmişi 2 bin liraya satılıyor 1

'Kuzu kestanesi' kabuğundan kolay ayrılması, parlak görünümü ve lezzetiyle öne çıkıyor. Özellikle sezonun ilk döneminde iri ve kaliteli ürünler daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

İyi bir karbonhidrat kaynağı olan kestane aynı zamanda lif ve C vitamini içeriğiyle öne çıkıyor. Diğer birçok kuruyemişe kıyasla da yağ oranının düşük olması sebebiyle farklılaşıyor. Ancak pişirildiğinde içinde bulunan C vitamininde azalma oluyor. Bu sebeple faydalanmak isteyenler için çiğ tüketimi tavsiye ediliyor.

Hasadı yeni başladı! Kilosu 900 liraya, pişmişi 2 bin liraya satılıyor 2

Yüksek lifli yapısı sayesinde hem tokluk hissi veriyor hem de bağırsak fonksiyonlarını destekliyor.

Kestane aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağı. Potasyum ise normal kas ve sinir fonksiyonları ile kan basıncının düzenlenmesinde rol oynayan önemli minerallerden biri.

Hasadı yeni başladı! Kilosu 900 liraya, pişmişi 2 bin liraya satılıyor 3

Son derece besleyici olan kestaneyi tüketirken porsiyon kontrolü yapılması tavsiye ediliyor çünkü karbonhidrat ve enerji içeriği bir hayli yüksek. Özellikle kan şekeri kontrolü gereken kişilerin tüketim miktarını kişisel beslenme planlarına göre belirlemesi daha uygun.

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Anahtar Kelimeler:
kestane yemek
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