Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sega, sevilen oyunu Yakuza’nın filmini çekmeye hazırlanıyor

Sega, sevilen oyunu Yakuza’nın filmini çekmeye hazırlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sega, Yakuza oyununun live-action filmi için senarist arıyor.

Sega, sevilen oyunu Yakuza’nın filmini çekmeye hazırlanıyor

Sega’nın ünlü oyun serisi Yakuza, Variety’nin haberine göre şu sıralar canlı aksiyon filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 1212 Entertainment ve Wild Sheep Content tarafından hazırlanacak canlı aksiyon filmiyle ilgili şu sıralar senaryoyu hazırlayacak birisinin arandığı açıklandı. İlk Yakuza oyunu 2005 yılında piyasaya sunulmuştu ve Kazuma Kiryu'nun hikayesini anlatıyordu.

2005 yılından bugüne 18 tane oyunu piyasaya sunulan Yakuza serisi hakkında ilk açıklama 1212 Entertainment'tan geldi ve şu sözler sarf edildi: "Yakuza, zorlu hikayeler ve karmaşık karakterler sunarak izleyicilerin daha önce tanıklık etmediği eşsiz bir çevrede yeni bir alan açıyor. Kazuma Kiryu'nun hikayesi kinetik aksiyon ile komedinin, birleşen çoklu hikayelerin ve bir kurtuluş öyküsünün karışımıyla sinematik görüntüde yaratıldı."

YAKUZA’NIN HİKAYESİ

Oyunlarda Kazuma Kiryu 10 yıl hapishanede kaldıktan sonra salınan bir adamdır. Nedeni ise aile patriklerinin ölüm suçunu üstlenmesidir. Tüm Japom mafya dünyası, Kazuma'nı eski örgütünün kasasından çalınan 100 milyon doları arıyordur. Şimdi ise Kazuma'nın bu sert yeraltı dünyasına geri dönmesi gerekmektedir. 18 oyun da karakter odaklı olarak tasarlandı. Serinin son oyunu Yakuza: Like A Dragon, 2020 yılında piyasaya sunuldu. Yakuza'nın ilk oyunu Kirpi Sonic'in ardından 2005 yılında en çok satan oyun olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildiJada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Neredeyse ABD kadar büyük! İşte dünyanın en büyük çölleri...Neredeyse ABD kadar büyük! İşte dünyanın en büyük çölleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'
'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Virüsü alt eden yapım! 2020'nin rekortmen filmi vizyona giriyor
Virüsü alt eden yapım! 2020'nin rekortmen filmi vizyona giriyor
Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
İlginizi Çekebilir
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Walking Dead hayranları bu sorunun cevabını arıyor: 'Rick Grimes filmi çekilecek mi?'
Rick Grimes, The Walking Dead'e ne zaman geri dönüyor?
Sekiz Yüz (The Eight Hundred), 2020’nin en çok hasılat elde eden filmi oldu
Virüsü alt eden yapım! 2020'nin rekortmen filmi vizyona giriyor
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Jada ve Will Smith'in kurduğu okulda Scientology tarikatının eğitimlerini verdiği iddia edildi
Yüzüklerin Efendisi'nin başrol oyuncusundan Marvel'a gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan gönderme: 'Daha büyüğü olamaz'
Tom Cruise hakkında bomba iddia: 'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'
'Scientology tarikatının lideri olmak üzere yetiştiriliyor'
Yeni Testere filmi Spiral'le ilgili bomba iddia: Üçleme olabilir
Samuel L. Jackson'lı yeni Testere filminden bomba iddia
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.