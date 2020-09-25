Sega, sevilen oyunu Yakuza’nın filmini çekmeye hazırlanıyor

Sega’nın ünlü oyun serisi Yakuza, Variety’nin haberine göre şu sıralar canlı aksiyon filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 1212 Entertainment ve Wild Sheep Content tarafından hazırlanacak canlı aksiyon filmiyle ilgili şu sıralar senaryoyu hazırlayacak birisinin arandığı açıklandı. İlk Yakuza oyunu 2005 yılında piyasaya sunulmuştu ve Kazuma Kiryu'nun hikayesini anlatıyordu.

2005 yılından bugüne 18 tane oyunu piyasaya sunulan Yakuza serisi hakkında ilk açıklama 1212 Entertainment'tan geldi ve şu sözler sarf edildi: "Yakuza, zorlu hikayeler ve karmaşık karakterler sunarak izleyicilerin daha önce tanıklık etmediği eşsiz bir çevrede yeni bir alan açıyor. Kazuma Kiryu'nun hikayesi kinetik aksiyon ile komedinin, birleşen çoklu hikayelerin ve bir kurtuluş öyküsünün karışımıyla sinematik görüntüde yaratıldı."

YAKUZA’NIN HİKAYESİ

Oyunlarda Kazuma Kiryu 10 yıl hapishanede kaldıktan sonra salınan bir adamdır. Nedeni ise aile patriklerinin ölüm suçunu üstlenmesidir. Tüm Japom mafya dünyası, Kazuma'nı eski örgütünün kasasından çalınan 100 milyon doları arıyordur. Şimdi ise Kazuma'nın bu sert yeraltı dünyasına geri dönmesi gerekmektedir. 18 oyun da karakter odaklı olarak tasarlandı. Serinin son oyunu Yakuza: Like A Dragon, 2020 yılında piyasaya sunuldu. Yakuza'nın ilk oyunu Kirpi Sonic'in ardından 2005 yılında en çok satan oyun olmuştu.



