Şehir efsanesi haline gelen durum yıkıldı! Kahve içmek bazen neden daha rahat uyumayı sağlar?

Dünya genelinde çoğu kişi güne bir fincan kahve içerek başlar. Bunun asıl nedeni aslında sabah mahmurluğunu üzerinden atarak daha zinde bir şekilde güne başlayabilmektir. Ancak bazen kahve uykudan daha fazla verim almanıza yardımcı olabilir. Kahvenin içindeki kafein her ne kadar bir uyarıcı olsa da, bazı insanlar kahve içtikten sonra uykularının geldiğini hissedebilirler. Peki bunun nedeni nedir?

KAFEİN ASLINDA UYKUYU KAÇIRMAZ

Bir grup araştırmacı , yatmadan 4 saat önce kahve içmenin uykuyu kaçırmayacağı sonucuna vardı. Gece geç saatlerde içilen kahvenin direkt olarak uyku üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak bu durumun kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

DAHA YORGUN HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Kahve içtikten sonra hiç tuvalete gitme ihtiyacı hissettiniz mi? Bunun nedeni kafeinin idrar söktürücü görevi görmesidir. Başka bir deyişle, muhtemelen daha sık tuvalete gidersiniz. Vücudunuz sıvı kaybettiğinde ise kendinizi yorgun ve uykulu hissedebilirsiniz.

KAN ŞEKERİ SEVİYENİZ DÜŞEBİLİR

Kahvenizi bol şekerli ve kremalı seviyorsanız, içtikten hemen sonra tatlı krizi yaşayabilirsiniz. Vücudunuz işlenmiş şekeri aldığında, kan şekeri seviyeleriniz düşmeye başlar. Sonuç olarak, enerji eksikliği ve yorgunluk hissedebilirsiniz.

STRES ARTIŞI UYKUYU TETİKLEYEBİLİR

Her gün bir fincan kahve içmek vücudunuzdaki stres hormonlarının seviyesini iki katına çıkarır. Strese verilen ilk tepki geçtikten sonra, uyku hali ve yorgunluk hissedersiniz.



