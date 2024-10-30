Şehir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şehrin eş anlamlısı

Şehir sözcüğü, günlük sohbet dilinde ya da yazışmalarda sıkça karşımıza çıkan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelime bir metin içerisinde çok fazla geçtiğinde, cümlelerin tekrar edilmesine neden olabilmektedir. Bu durumu engellemek için genellikle sözcüklerin anlamdaş karşılıkları kullanılmaktadır. Şehir eş anlamlısı olan kelimenin kullanımı, cümle çeşitliğinin artmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Şehir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimizi var eden bazı sözcükler Türkçe kökenliyken kimisi ise yabancı kökene sahiptir. Şehir sözcüğü de yabancı kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime, dilimize Farsça'dan girmiş sözcüklerden biridir. Farsça “şehr” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün anlamdaş karşılığı da bulunmaktadır. Kelimelerin eş anlamlı karşılıklarını öğrenmek, cümlelerin tekrar etmesini engellemede önemli bir etkendir. Bununla birlikte sözcüklerin anlamlarını da iyi kavramak önemlidir. Türk Dil Kurumuna ait olan sözlük sitesi aracılığı ile kelimelerin anlamlarına da ulaşılabilmektedir. Buna göre şehir sözcüğünün manası şöyledir:

(İsim) Yirmi binden fazla nüfusa sahip olan, bu nüfusunun büyük bir kısmı hizmet, ticaret, sanayi ya da yönetim ile alakalı işlerle uğraşan, çoğunlukla tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı; site, kent.

Şehir kelimesi genel olarak insanların yerleşim yerini belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcükle aynı manaya gelen kelimeler ise eş anlamlı sözcük olarak tabir edilmektedir. Bu noktada şehrin eş anlamlısı olan sözcük:

Kent

Şehrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şehir kelimesi yerine kullanılan “belde, memleket” gibi farklı sözcükler de mevcuttur. Ancak bu kelimeler şehir sözcüğünün anlamdaşı olarak kabul edilmemektedir. Bu kelimenin anlamdaş karşılığı olarak “kent” kelimesi daha sık kullanılmaktadır. Bu bağlamda şehrin eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: